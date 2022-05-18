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Невестка Валерии рассказала, сколько зарабатывала до замужества

Limon.ee
Невестка Валерии рассказала, сколько зарабатывала до замужества
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Певица Валерия
Певица Валерия Фото: Peter Kovalev

Лиана Волкова владела шоурумом.

Сын певицы Валерии — бизнесмен Арсений Шульгин, летом 2020 года женился на Лиане Волковой. А в январе прошлого года знаменитости впервые стали родителями — у них родилась дочь Селин. Артистка не скрывает, что ей очень нравится невестка. По мнению звезды, девушка не только красива, но и умна. 

Шульгин много работает над разными проектами, чтобы обеспечивать семью. Оказалось, что предпринимательской чертой не обделена и Лиана — до рождения ребенка у нее был свой бизнес.

«Многие думают, что успешные и сильные мужчины выбирают себе девушку только по внешнему виду, но это не так. До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала в своем блоге звезда.

Лиана отметила, что строила бизнес с нуля.

«Поездки в Китай, общение с поставщиками, выбор фабрик и создание авторских лекал и моделей одежды, поиск места для шоурума. В шоуруме я находилась почти круглые сутки. Развитие и масштабирование шоурума я совмещала с учебой на юрфаке, ежедневными тренировками в зале и при этом находила время для семьи, друзей и ухода за собой», — подчеркнула невестка певицы.

Также Волкова добавила, что в тот период времени она помогала деньгами и своим родным.

«Позже я смотивировала семью переехать в Москву, перевезла туда свой бизнес и продолжала удаленно работать с шоурумом в Благовещенске. Много помогала родителям, сидела с младшими сестрами, так как родители тоже работали, а с няней тогда детей оставлять боялись», — написала девушка. 

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