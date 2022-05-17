Отт Лепланд празднует свое 35-летие: постараюсь ответить всем поздравившим!

«Очень классно осознавать, что тебе 35 лет», — сказал именинник порталу Elu24. Отт признается, что он никогда не любил пышно праздновать день рождения. «По случаю такого мини-юбилея все равно придется посидеть».

Отт говорит, что в планах организовать небольшую встречу с семьей, друзьями и ближайшими партнерами, но у него нет традиций празднования дня рождения, которые он обязательно устраивал бы каждый год. «Постараюсь ответить всем поздравившим и поблагодарить вас за теплые поздравления».

Через пять лет Отту исполнится 40. Мы спросили его, чего он точно хочет добиться в ближайшие пять лет: «В ближайшие пять лет хотел бы получить новый опыт и знания и просто стать еще лучше!»