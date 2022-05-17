Жители Эстонии, мечтаете снять свой видеоклип? Выиграйте его съемку за 5000 евро

12 мая стартовал уникальный музыкальный конкурс, в котором могут принять участие звезды любого уровня, главное условие – иметь оригинальную песню. Приз победителям – съемки клипа на песню стоимостью 5000 евро от агентства A Cube Agency.

«Когда я начинал свою карьеру музыканта, самым важным было, чтобы моя музыка попала на радио, - говорит Танель Падар, который также является председателем жюри конкурса «Мир принадлежит мастеру». - Сегодня визуальная сторона гораздо важнее. Люди хотят видеть и слышать, чтобы решить, нравится им артист или нет. Этот конкурс - отличная возможность показать себя, а кто не хотел бы снять крутой видеоклип?!»

Эрги Астен, менеджер по продукции Jägermeister, который также входит в состав жюри, подтверждает, что Jägermeister и музыка всегда были тесно связаны. «Благодаря конкурсу «Мир принадлежит мастеру» мы сможем найти новых талантливых артистов, им же мы сможем подставить свое плечо в начале звездной карьеры, - надеется Астен. - У каждого из нас есть вещи, в которых мы мастера, поэтому в каждом из нас есть немного мастера. Если ваше мастерство лежит в области музыки, этот конкурс - шанс показать его!»

У вас есть время до 16:00 27 мая чтобы отправить свои треки, после чего профессиональное жюри выберет десять финалистов из всех работ, которые пройдут в следующий раунд. Жюри будет оценивать композиции вслепую, то есть не зная ни автора, ни исполнителя.

Затем наступит время народного голосования на сайте, и решение о том, кто выиграет музыкальное видео от агентства A Cube Agency стоимостью 5000 евро, будет принято народом. Голосование будет открыто до 20:00 6 июня.

Победитель будет объявлен в эфире радио Sky Plus утром 7 июня.

Условия участия в конкурсе следующие:

- Приветствуются оригинальные работы, если понадобится, то необходимо доказать их оригинальность;

- Ни песня, ни исполнение песни не должны противоречить закону и/или морали, а также не должны наносить ущерб репутации конкурса;

- Максимальное количество композиций, которые могут быть представлены одним автором или группой авторов, составляет 5;

- Исполнитель/автор песни дает согласие на все возможные интервью и публичные выступления;

- Исполнитель/автор должен быть в состоянии исполнить песню живьем;

- Песня не должна быть опубликована ранее 2022 года.

Председателем жюри будет Танель Падар, в его состав также войдут радиоведущие Анди Райг, Кристьян Хирмо и Марис Кырвитс, журналист Мерье Мердик, певица Лаура Прийтс, менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен, креативный директор Havas Creative Тоомас Веррев и директор агентства A Cube Александр Токарев.