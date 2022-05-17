Может быть, вы как раз из тех доморощенных звезд, которым нужна поддержка? Если да, то музыкальный портал Sky.ee и Jägermeister ищут именно тебя! Конкурс «Мир принадлежит мастеру» дает вам уникальную возможность подняться на музыкальный небосклон Эстонии.
Жители Эстонии, мечтаете снять свой видеоклип? Выиграйте его съемку за 5000 евро
12 мая стартовал уникальный музыкальный конкурс, в котором могут принять участие звезды любого уровня, главное условие – иметь оригинальную песню. Приз победителям – съемки клипа на песню стоимостью 5000 евро от агентства A Cube Agency.
«Когда я начинал свою карьеру музыканта, самым важным было, чтобы моя музыка попала на радио, - говорит Танель Падар, который также является председателем жюри конкурса «Мир принадлежит мастеру». - Сегодня визуальная сторона гораздо важнее. Люди хотят видеть и слышать, чтобы решить, нравится им артист или нет. Этот конкурс - отличная возможность показать себя, а кто не хотел бы снять крутой видеоклип?!»
Эрги Астен, менеджер по продукции Jägermeister, который также входит в состав жюри, подтверждает, что Jägermeister и музыка всегда были тесно связаны. «Благодаря конкурсу «Мир принадлежит мастеру» мы сможем найти новых талантливых артистов, им же мы сможем подставить свое плечо в начале звездной карьеры, - надеется Астен. - У каждого из нас есть вещи, в которых мы мастера, поэтому в каждом из нас есть немного мастера. Если ваше мастерство лежит в области музыки, этот конкурс - шанс показать его!»
У вас есть время до 16:00 27 мая чтобы отправить свои треки, после чего профессиональное жюри выберет десять финалистов из всех работ, которые пройдут в следующий раунд. Жюри будет оценивать композиции вслепую, то есть не зная ни автора, ни исполнителя.
Затем наступит время народного голосования на сайте, и решение о том, кто выиграет музыкальное видео от агентства A Cube Agency стоимостью 5000 евро, будет принято народом. Голосование будет открыто до 20:00 6 июня.
Победитель будет объявлен в эфире радио Sky Plus утром 7 июня.
Условия участия в конкурсе следующие:
- Приветствуются оригинальные работы, если понадобится, то необходимо доказать их оригинальность;
- Ни песня, ни исполнение песни не должны противоречить закону и/или морали, а также не должны наносить ущерб репутации конкурса;
- Максимальное количество композиций, которые могут быть представлены одним автором или группой авторов, составляет 5;
- Исполнитель/автор песни дает согласие на все возможные интервью и публичные выступления;
- Исполнитель/автор должен быть в состоянии исполнить песню живьем;
- Песня не должна быть опубликована ранее 2022 года.
Председателем жюри будет Танель Падар, в его состав также войдут радиоведущие Анди Райг, Кристьян Хирмо и Марис Кырвитс, журналист Мерье Мердик, певица Лаура Прийтс, менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен, креативный директор Havas Creative Тоомас Веррев и директор агентства A Cube Александр Токарев.
Для подачи заявок и ознакомления с условиями, посетите страницу кампании «Мир принадлежит мастеру». Конкурс проводится при поддержке компании Jägermeister. «Обязательно примите участие, будьте смелыми и не упустите эту возможность, - рекомендует Эрги Астен. - Сделайте первый и решительный шаг к тому, чтобы стать успешным артистом!»