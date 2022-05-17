Частная жизнь: чем занимается стремительно теряющий память Брюс Уиллис

Журналисты засняли «крепкого орешка» в итальянском ресторане Divino в Брентвуде, штат Калифорния. На фото актер совсем не похож на тяжело больного.

Слухи о болезни американского актера Брюса Уиллиса подтвердились еще этой весной. Семья актера рассказала о тяжелом заболевании звезды «Крепкого орешка» — это афазия. Теперь 67-летнему артисту не то что трудно выучить страницу текста для роли, но даже читать и разговаривать.

Из-за тяжелого диагноза легендарный артист больше не появится на экранах новых, захватывающих картин, однако это не стало поводом для уныния Брюса. Он продолжает наслаждаться жизнью, гулять, посещать рестораны, уделять время любимой семье и друзьям.

едавно журналисты засняли актера в итальянском ресторане Divino в Брентвуде, штат Калифорния. Судя по фото, Брюс запланировал приятную встречу со своим другом.

Не только друзья окружают голливудскую знаменитость в этот непростой период. Его семья, состоящая из жены Эммы и младших дочерей Мейбел Рей и Эвелин поддерживает актера и старается провести с ним как можно больше жизнерадостных мгновений.