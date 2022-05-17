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Экс-"Мистера Эстонии", который пытался купить секс у детей, приговорили к условному сроку

Мерилин Няреп Limon.ee
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Экс-"Мистера Эстонии", который пытался купить секс у детей, приговорили к условному сроку
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В середине апреля в Пярнуском суде прокуратура предъявила обвинение экс-Мистеру Эстония Койту Симсону. Мужчина попал в суд из-за того, что якобы неоднократно пытался купить секс у несовершеннолетних. Однако из последних речей прокурора и защитника стал вырисовываться ряд вещей, порой кажущихся совершенно невероятными. Суд огласил свое решение в понедельник, пишет Elu24.

События начали развиваться летом 2018 года, когда по Пярну начали ходить слухи о якобы извращенце, разъезжающем по городу с несовершеннолетними. Койту Симсону принадлежал красный внедорожник, который трудно было не заметить.

Симсон, которому тогда было 43 года, остановился около автобусной остановке на своей шикарной машине, где проводила время группа молодых девушек. На той же остановке мужчина обменялся с девушками номерами, и вскоре они начали общаться друг с другом.

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