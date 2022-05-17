Экс-"Мистера Эстонии", который пытался купить секс у детей, приговорили к условному сроку

События начали развиваться летом 2018 года, когда по Пярну начали ходить слухи о якобы извращенце, разъезжающем по городу с несовершеннолетними. Койту Симсону принадлежал красный внедорожник, который трудно было не заметить.

Симсон, которому тогда было 43 года, остановился около автобусной остановке на своей шикарной машине, где проводила время группа молодых девушек. На той же остановке мужчина обменялся с девушками номерами, и вскоре они начали общаться друг с другом.