В середине апреля в Пярнуском суде прокуратура предъявила обвинение экс-Мистеру Эстония Койту Симсону. Мужчина попал в суд из-за того, что якобы неоднократно пытался купить секс у несовершеннолетних. Однако из последних речей прокурора и защитника стал вырисовываться ряд вещей, порой кажущихся совершенно невероятными. Суд огласил свое решение в понедельник, пишет Elu24.
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Экс-"Мистера Эстонии", который пытался купить секс у детей, приговорили к условному сроку
Экс-"Мистера Эстонии", который пытался купить секс у детей, приговорили к условному сроку
События начали развиваться летом 2018 года, когда по Пярну начали ходить слухи о якобы извращенце, разъезжающем по городу с несовершеннолетними. Койту Симсону принадлежал красный внедорожник, который трудно было не заметить.