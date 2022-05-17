ПРИСОЕДИНЯЙСЯ ⟩ Lemmik и PetCity приглашают поучаствовать в фотоконкурсе домашних любимцев

«Каждый день, который я провожу со своими любимцами, особенный. Они могут мгновенно сделать даже самые серые будни более солнечными. Фотография была сделана в день окончания моей средней школы, и фотографу удалось запечатлеть такой прекрасный момент. Очень важный день и особенный момент. Без моей собаки Донны я бы не была там, где сейчас нахожусь», — написал она.