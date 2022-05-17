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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ ⟩ Lemmik и PetCity приглашают поучаствовать в фотоконкурсе домашних любимцев

Маарья-Лийз Оргметс Limon.ee
Lemmik и PetCity приглашают поучаствовать в фотоконкурсе домашних любимцев
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Saatja Carolyna kirjutab: "Ma arvan, et meie erilised hetked on ikkagi siis kui meie majja kooruvad pisikesed tibud. Iga pesakond on eriline."
Saatja Carolyna kirjutab: "Ma arvan, et meie erilised hetked on ikkagi siis kui meie majja kooruvad pisikesed tibud. Iga pesakond on eriline." Фото: Erakogu
  • Что делает вашего питомца особенным? Запечатлейте волнующие моменты на фото!
  • Ждем писем и фото на адрес lemmik@postimees.ee
  • Фотоконкурс продлится до 1 июля, призы вручит PetCity.

Каждый питомец чрезвычайно важен для их хозяев. Поделитесь с нами фотографией своего любимца, которая особенна важна для вас, будь то праздник или прогулка в любимом месте. Возможно ваш питомец обладает необычными умениями? Скорее присылайте фотографии нам!

Добавьте пояснение и краткое описание вашего любимца и отправьте их по адресу lemmik@postimees.ee

Мы публикуем фотографии в большой галерее.

NB! Мы постоянно обновляем галерею. Среди всех отправителей разыграем призы!

Читатели уже поделились с нами множеством отличных фотографий. Например, владелица собаки Пилле-Риин прислала фото со своим любимым питомцем Донной.

«Каждый день, который я провожу со своими любимцами, особенный. Они могут мгновенно сделать даже самые серые будни более солнечными. Фотография была сделана в день окончания моей средней школы, и фотографу удалось запечатлеть такой прекрасный момент. Очень важный день и особенный момент. Без моей собаки Донны я бы не была там, где сейчас нахожусь», — написал она.

Пилле-Рийн и Донна
Пилле-Рийн и Донна Фото: Erakogu

Владелица собаки Мардж прислала фотографию спасенной из приюта собаки Роньи, которая позирует со своим лучшим другом. «Фотография, которая показывает, насколько искренней может быть любовь между человеком и животным», — написала она о фотографии.

Спасенная из приюта Ронья. На фотографии со своим лучшим другом.
Спасенная из приюта Ронья. На фотографии со своим лучшим другом. Фото: Erakogu

Смотрите другие присланные фотографии здесь:

Конкурсы фотографий питомцев всегда пользовались огромной популярностью у наших читателей и доставляли радость многим.

Ранее мы организовывали фотоконкурсы:

  • «Рождество любимцев» (смотри большую галлерею ТУТ)
  • «Мой забавный питомец» (смотри ТУТ) и
  • «Новый питомец нашей семьи» (смотри ТУТ).
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