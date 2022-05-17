ПРИСОЕДИНЯЙСЯ ⟩ Lemmik и PetCity приглашают поучаствовать в фотоконкурсе домашних любимцев

Lemmik и PetCity приглашают поучаствовать в фотоконкурсе домашних любимцев
Что делает вашего питомца особенным? Запечатлейте волнующие моменты на фото!
Ждем писем и фото на адрес lemmik@postimees.ee
Фотоконкурс продлится до 1 июля, призы вручит PetCity.
Каждый питомец чрезвычайно важен для их хозяев. Поделитесь с нами фотографией своего любимца, которая особенна важна для вас, будь то праздник или прогулка в любимом месте. Возможно ваш питомец обладает необычными умениями? Скорее присылайте фотографии нам!
Добавьте пояснение и краткое описание вашего любимца и отправьте их по адресу lemmik@postimees.ee
Мы публикуем фотографии в большой галерее.
NB! Мы постоянно обновляем галерею. Среди всех отправителей разыграем призы!
Читатели уже поделились с нами множеством отличных фотографий. Например, владелица собаки Пилле-Риин прислала фото со своим любимым питомцем Донной.
«Каждый день, который я провожу со своими любимцами, особенный. Они могут мгновенно сделать даже самые серые будни более солнечными. Фотография была сделана в день окончания моей средней школы, и фотографу удалось запечатлеть такой прекрасный момент. Очень важный день и особенный момент. Без моей собаки Донны я бы не была там, где сейчас нахожусь», — написал она.
Владелица собаки Мардж прислала фотографию спасенной из приюта собаки Роньи, которая позирует со своим лучшим другом. «Фотография, которая показывает, насколько искренней может быть любовь между человеком и животным», — написала она о фотографии.
Смотрите другие присланные фотографии здесь:
Конкурсы фотографий питомцев всегда пользовались огромной популярностью у наших читателей и доставляли радость многим.
Ранее мы организовывали фотоконкурсы:
«Рождество любимцев» (смотри большую галлерею ТУТ)