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Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за 30 тысяч евро

Limon.ee
Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за 30 тысяч евро
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Меган Фокс и Машин Ган Келли
Меган Фокс и Машин Ган Келли Фото: MJT/AdMedia/SIPA

Жених Меган Фокс Machine Gun Kelly сделал бриллиантовый маникюр за $30 тысяч. Об этом пишет издание People

На красной ковровой дорожке Billboard Music Awards 2022 музыкант продемонстрировал свой фирменный стиль: он надел блестящую водолазку Dolce & Gabbana и костюм с шипами. Но основное внимание публики было приковано к рукам музыканта: для выхода Machine Gun Kelly сделал маникюр с инкрустацией из настоящих бриллиантов стоимостью около $30 тысяч, поделился "Рамблер".

880 бриллиантов ушло на создание маникюра
880 бриллиантов ушло на создание маникюра Фото: Соцсети

Маникюр артиста стал результатом его сотрудничества с брендом Nails of LA и ювелирной маркой Marrow Fine. Ногти артиста были инкрустированы 880 бриллиантами. 

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