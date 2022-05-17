Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за 30 тысяч евро

На красной ковровой дорожке Billboard Music Awards 2022 музыкант продемонстрировал свой фирменный стиль: он надел блестящую водолазку Dolce & Gabbana и костюм с шипами. Но основное внимание публики было приковано к рукам музыканта: для выхода Machine Gun Kelly сделал маникюр с инкрустацией из настоящих бриллиантов стоимостью около $30 тысяч, поделился "Рамблер".