Прокормит Джигана: стали известны расценки Самойловой

Оксана Самойлова вместе с рэпером Джиганом и детьми вновь отправилась в путешествие. Звездное семейство с начала весны обосновалось в Дубае, поселившись на шикарной вилле на берегу Персидского залива. А теперь супруга певца объявила, что они сменили место дислокации и теперь находятся в Африке.

Самойлова рассказала, что четыре года назад уже побывала на этом континенте и у нее остались от отдыха самые незабываемые воспоминания, поэтому она мечтала сюда вернуться, чтобы окунуться в мир живой природы. Оксана сообщила, что поселилась с мужем и отпрысками в лучшем отеле с оригинальным бассейном, из которого открывается невероятный вид на водопой, куда приходят животные. И на глазах у Самойловой около пруда собралось целое стадо слонов, что впечатлило ее до глубины души.

Скриншот из сториз: Оксана Самойлова с детьми в Африке Фото: samoilovaoxana

Оксана Самойлова. Скриншот из Инстаграм-сториз Фото: samoilovaoxana

Как выяснилось, семью содержит Самойлова. Причем модели даже не приходится сильно напрягаться, чтобы получать миллионы. Если верить авторам Telegram-канала «Антиглянец», у Оксаны шокирующие расценки за посты в соцсети. Так, за нейтральное «сообщение политического характера» блогерша берет шесть миллионов рублей (около 85 000 евро), а за «сторис» такой же тематики – 2 миллиона (около 30 000 евро).

«В принципе, Джиган уже может не выжимать из себя песни, которые все равно никто не слушает. Жена прокормит»,