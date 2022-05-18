Прокормит Джигана: стали известны расценки Самойловой
Оксана Самойлова вместе с рэпером Джиганом и детьми вновь отправилась в путешествие. Звездное семейство с начала весны обосновалось в Дубае, поселившись на шикарной вилле на берегу Персидского залива. А теперь супруга певца объявила, что они сменили место дислокации и теперь находятся в Африке.
Самойлова рассказала, что четыре года назад уже побывала на этом континенте и у нее остались от отдыха самые незабываемые воспоминания, поэтому она мечтала сюда вернуться, чтобы окунуться в мир живой природы. Оксана сообщила, что поселилась с мужем и отпрысками в лучшем отеле с оригинальным бассейном, из которого открывается невероятный вид на водопой, куда приходят животные. И на глазах у Самойловой около пруда собралось целое стадо слонов, что впечатлило ее до глубины души.
Как выяснилось, семью содержит Самойлова. Причем модели даже не приходится сильно напрягаться, чтобы получать миллионы. Если верить авторам Telegram-канала «Антиглянец», у Оксаны шокирующие расценки за посты в соцсети. Так, за нейтральное «сообщение политического характера» блогерша берет шесть миллионов рублей (около 85 000 евро), а за «сторис» такой же тематики – 2 миллиона (около 30 000 евро).
«В принципе, Джиган уже может не выжимать из себя песни, которые все равно никто не слушает. Жена прокормит»,
— иронизируют пользователи.