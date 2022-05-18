Стало известно о наглом воровстве Никиты Михалкова: Собчак в шоке

В ходе беседы с Ксенией Собчак Виталий Манский затронул весьма щекотливую тему - воровство на кинофестивалях. Прославленный режиссер-документалист, который еще и является фестивальным менеджером, со знанием дела заявил, что в рамках больше половины проводимых киносмотров откровенно воруют. и это притом, что в чужие карманы уходят выделенные государством деньги.

Причем, заявил Манский, подчас воруют внушительные суммы. Собеседник Ксении Собчак назвал даже конкретные кинофестивали. Например, «Кинотавр» и ММКФ, президентом которого на протяжении многих лет является Никита Михалков. Виталий Манский компетентно заявил: "Воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета. Не меньше. Потому что я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15% от тех сумм, которые он получает напрямую от государства".

Ксению Собчак буквально ошеломили эти слова. Она даже не сразу нашлась с ответом. Телеведущая призналась, что догадывалась о том, что с ММКФ не все чисто, но даже не предполагала, какие баснословные суммы уходили в чужой карман. «Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу», - невозмутимо заявил Виталий Манский.