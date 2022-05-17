Вот что произойдет с организмом, если съедать по яблоку в день

Яблоки, которые примерно на 85% состоят из воды, являются низкокалорийным фруктом. Плод весом 150 граммов содержит от 60 до 75 килокалорий и имеет сбалансированный разнообразный состав клетчатки.

Содержащие много витаминов (А, Е, В6, С и так далее) яблоки особенно богаты витамином С, который придает коже эластичность и упругость, укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение, укрепляет клетки костной ткани.

Яблоки также содержат ценные минералы: калий, способствующий хорошей работе сердца, нормализации артериального давления, правильному функционированию нервной системы и мышц; фосфор, поддерживающий кислотно-щелочной баланс в крови, укрепляющий кости и зубы; селен, который полезен для кожи и иммунной системы; марганец, помогающий бороться с аллергией, астмой и стрессом; цинк, обеспечивающий пролиферацию клеток крови; медь, укрепляющую иммунитет, а также кальций, магний и даже железо. Кроме того, яблоки также отличаются высоким содержанием клетчатки.

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Десять преимуществ яблок

Список полезных свойств яблок, регулярно оказывающихся в поле зрения исследователей, продолжает расширяться. Вот десять удивительных преимуществ этого плода.

1. Снижают уровень холестерина

Яблоки очень богаты пектином. Это натуральное волокно, содержащееся в некоторых растениях. Исследования показывают, что потребление пектина способствует снижению уровня холестерина. В частности, было установлено, что употребление одного яблока в день значительно снижает этот показатель.

2. Защищают от сахарного диабета

Клетчатка в составе яблок защищает от диабета. Благодаря высокому содержанию клетчатки яблоки обладают низким гликемическим индексом. Гликемический индекс – это скорость, с которой пища повышает уровень сахара в крови. Яблоки также очень богаты флавоноидами – растительными пигментами, придающими им цвет. Низкий гликемический индекс и флавоноиды позволяют яблокам улучшать чувствительность к инсулину. Это помогает контролировать вес и препятствует развитию сахарного диабета.

3. Предотвращают лишний вес

Пектин, содержащийся в яблоках, способствует улучшению пищеварения. Яблоки также полезны для похудения. Пектин помогает регулировать кишечную флору, а это, в свою очередь, предотвращает лишний вес и воспалительные заболевания, что доказано многими исследованиями. Известно, что благодаря высокому содержанию клетчатки яблоки помогают поддерживать форму. Медленнее перевариваясь, клетчатка повышает ощущение сытости.

4. Полезны для здоровья сердца

Яблоки богаты полифенолами – органическими соединениями, известными своими мощными защитными свойствами. В число таких соединений входит кверцетин. Регулярно употребляя яблоки, вы можете естественным образом повысить уровень кверцетина. Исследования показывают, что его высокий уровень снижает риск развития различных хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Поддерживают здоровье костей

Для здоровья костей специалисты рекомендуют есть овощи и фрукты. Эти продукты повышают плотность и прочность костей. Исследования показали, что яблоки уменьшают количество кальция, теряемого организмом. И за счет этого способствуют увеличению прочности костей.

6. Улучшают пищеварение

Вы когда-нибудь слышали о том, что пищевые волокна полезны для желудка и пищеварения? Это верно на все 100%. Яблоки содержат два вида клетчатки: растворимую и нерастворимую. По мнению специалистов по питанию, для хорошего пищеварения необходимы оба вида. Растворимая клетчатка замедляет пищеварение и усиливает чувство сытости. Также замедляет всасывание глюкозы, что помогает контролировать уровень сахара в крови. Нерастворимая клетчатка облегчает кишечный транзит и помогает бороться с запорами. Но будьте внимательны: чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам также нужно съесть яблочную кожуру. Именно в ней находится нерастворимая клетчатка.

7. Защищают от определенных видов рака