Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм пытались похитить

Из-за неизвестной женщины маленькая Харпер столкнулась с серьезной угрозой. У Дэвида и Виктории Бекхэм большая и дружная семья. Но недавно пара чуть было не потеряла свою дочь Харпер.

В школу, где учится девочка, пришла неизвестная 58-летняя женщина. Она утверждала, что является настоящей матерью Харпер. По ее словам, много лет у нее был роман с Дэвидом, а затем он похитил ее яйцеклетки. После этого женщину поместили в больницу. Сейчас все находятся в ожидании решения суда, который состоится 12 июня.

Бекхэм был в ужасе, узнав о случившемся. С этого момента он серьезно обеспокоен тем, что неизвестные люди знают, где учится его дочь, и могут вот так бесцеремонно вторгнуться в личную жизнь его семьи.