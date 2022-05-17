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Из первых уст! Пугачева лично рассказала, когда вернется в Россию, а Галкин промолчал

Limon.ee
Из первых уст! Пугачева лично рассказала, когда вернется в Россию, а Галкин промолчал
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Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Shutterstock

Вот уже более двух месяцев публика гадает, когда Примадонна, проживающая сегодня в Израиле, вернется в родную Россию. Буквально накануне Алла Борисовна лично ответила на этот вопрос, сообщает «Стархит».

Журналисты подловили артистку во время прогулки с Максимом Галкиным по Израилю. Пугачева не стала отнекиваться от общения с представителями прессы. Артистка заверила, что вернется домой в начале осени. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — призналась 73-летняя певица.

Что касается Галкина, то он не стал поддерживать разговор и учтиво промолчал. А пока Максим Галкин активно покоряет Израиль — скоро у него будут выступления по этой стране. Недавно супруг Аллы Борисовны призывал свою аудиторию не верить в слухи вокруг своей семьи.

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