Мама видела в рокере исключительно художника, однако тяга Юрия Шевчука к музыке пересилила все прочие увлечения. На написание хитов артиста вдохновляли не только общественно-значимые события, но и любовь, пишет «Стархит».
«Это все, что останется после меня»: Юрий Шевчук пережил смерть 24-летней жены и роман с Дарьей Юргенс
Юрий Шевчук родился в поселке Ягодное Магаданской области, в школу пошел в Нальчике, ну а в институт — уже в Уфе. До шести лет главным хобби мальчика было рисование, однако на заре 70-х он стал разрываться между живописью и игрой на гитаре.
На первом же курсе Башкирского педагогического парень оказался на грани отчисления, так как был замечен нетрезвым. Чтобы спасти сына от разгульной жизни, мама, Фания Акрамовна, увезла его на Колыму. 17-летний Юра трудился докером в порту на границе с Чукоткой, пока не уехал на охоту на два месяца. Впоследствии юноша осознал, что нужно заниматься учебой, а преподаватели художественно-графического факультета, на котором он восстановился, отмечали: с Севера Шевчук вернулся не мальчиком, а мужчиной.
Как и обещал, Юрий получил диплом художника, вот только протянул его маме со словами, что теперь займется музыкой. Всерьез Фания Акрамовна восприняла увлечение сына, только когда услышала на выпускном его песню «Не стреляй!»
В 1980-м образовался коллектив «ДДТ», со временем ставший культовой рок-группой, знаменитой своими злободневными текстами. Но были ли у артиста музы, вдохновлявшие на написание лирики? 16 мая Юрию Шевчуку исполняется 65, и мы вспоминаем главных женщин его жизни.
«Мама, ты так жила, что мир еще не погиб…»
Мы недаром уделили много внимания маме музыканта: был период, когда именно она первой читала стихи Юрия Шевчука. «Читала его корректировки, переписывала. Стихи у Юры своеобразные, не сразу воспринимаются, я всегда любила Пушкина, восхищалась Лермонтовым, современными поэтами — Тарковским, Ахмадуллиной... А стихи Юры лучше воспринимаются через музыку, в его исполнении», — отмечала Фания Акрамовна.
Мама больше всех переживала из-за положения музыканта в 80-е: концерты рокеров тогда запрещались, а уж после альбома «Периферия» в прессе и вовсе началась травля участников «ДДТ». «Я тогда очень страдала от несправедливости к сыну, — признавалась Фания Акрамовна. — Даже в Москву ездила, стараясь все уладить, договаривалась о том, чтобы на Юру так сильно не набрасывались. Хотела до Пугачевой дойти, но ей тогда и самой было нелегко».
Вслед за сыном женщина отправилась в Ленинград, где несколько лет жила без прописки: она продала сад в Уфе и родительский дом в Затоне, чтобы построить в Северной российской столице дом, но инфляция все обесценила, и денег хватило лишь на фундамент. Позднее Юрий сам смог приобрести приличную квартиру, однако мама продолжала его опекать — готовила, стирала, порой разгоняла собутыльников… «Он, конечно, сердился, говорил: «Что ты меня так опекаешь, я не ребенок, что ты за мной по пятам ходишь?» Но я билась за него как умела, — откровенничала Фания Акрамовна. — Не хотела уступать, говорила этим рокерам: «Не надо мне сына спаивать», — и выгоняла. На этой почве у нас конфликты случались, Юра пропадал на несколько дней, а я обзванивала всех его знакомых и приезжала за ним — по-другому я не могла. Книжку, помню, прочитала про Джона Леннона, он тоже было время такой образ жизни вел ужасно разгульный, пока не появилась у него Йоко Оно. Я тогда Юре сказала: «У тебя нет ни Йоко Оно, ни Марины Влади, как у Высоцкого. У тебя есть только мама».
Впоследствии Фания Акрамовна вернулась в Уфу, где за ней постоянно ухаживала дочка Наташа. Каждое лето мама приезжала к сыну в Лебедевку — на дачу под Петербургом, завершив эту традицию лишь тогда, когда перестало позволять здоровье. При этом женщина продолжала следить за творчеством наследника, а когда тот отправлялся в тур, отмечала на карте посещенные им города. Юрий в свою очередь старался звонить родительнице ежедневно. «Он меня всегда спрашивает, рисую ли я, — делилась Фания Акрамовна со зрителями своей последней уфимской выставки. — И когда я отвечаю, что творю, он каждый раз очень радуется».
Эта нерушимая связь оборвалась в августе 2019-го, когда 94-летняя женщина тихо умерла в своей постели. Чтобы проститься с мамой, Юрий Шевчук отменил все выступления, как в дату похорон, так и на следующий день. Уход ближайшей родственницы стал для музыканта ударом, тяжелым, неожиданным, но не первым…
«Когда ты была здесь»
Эльмира Бикбова училась в той же школе, что и ее будущий муж, Юрий Шевчук. Девушка хорошо рисовала, любила рок-музыку и даже отправляла письма в поддержку опального музыканта. Брюнетка посещала студию эстрадного танца, занятия которой проходили в том же ДК, где репетировали участники «ДДТ». Однажды артистка выступала в одном из шахматном клубов при Нефтяном университете, где ее и приметил Шевчук.
Эльмира умела вдохновлять: вместе с подругами она решила поступить на актерский факультет ВГИКа, и Шевчук надумал подать документы на режиссерский. Педагогам, к слову, Юрий понравился, но так как было очевидно, что главным призванием артиста останется музыка, на курс его не взяли.
Эльмира конкурс тоже не прошла, поэтому вернулась в Уфу, где поступила в институт искусств, а позднее устроилась в театр кукол. Мама избранницы была не против отношений дочки с музыкантом на 10 лет старше, лишь просила будущего зятя не отвлекать студентку от учебы. Вуз Бикбова в итоге оставила на время, когда сорвалась к бойфренду в Ленинград.
Несколько лет их разделяли километры, ведь из-за гонений со стороны властей Шевчук не мог приехать в Уфу. Лишь трогательные письма поддерживали пару в период вынужденной разлуки. В 1986-м влюбленные поженились, а через год у них родился сын Петя. Накануне этого счастливого события Юрий написал песню «Актриса Весна», на которую его вдохновила главная муза.
И вновь наступил момент расставания, ведь Эльмира должна была окончить вуз. Получив диплом, она воссоединилась с возлюбленным в Ленинграде, но счастье оказалось скоротечным: еще при подготовке дипломного спектакля «Журавли» исполнительница главной роли начала жаловаться на сильные головные боли. В новогоднюю ночь жене Шевчука стало очень плохо, и ее срочно определили в неврологическое отделение. Спустя 10 дней мама актрисы настояла на МРТ головы. Снимок показал огромную, со спичечный коробок, опухоль…
В марте 1992-го 24-летней женщины не стало. Вдовец был убит горем, и только творчество помогало ему справиться с потерей. Вскоре свет увидел самый лиричный альбом Шевчука «Актриса Весна», чью обложку украсил рисунок Эльмиры. Позднее музыкант посвятил супруге композицию «Беда», а в 2018-м в клипе на трек «Когда ты была здесь» использовал изображение девушки, улетающей на воздушном шаре, сделанное любимой.
В Сети можно найти письма Эльмиры Бикбовой, сквозящие нежностью и любовью к мужу. «За свои 24 года я прожила настоящую, полную жизнь. Понимаешь? Прожила свою жизнь... Она мне, как подарок. Наша любовь... И те розы на скамьях в далекой Уфе. Наш сын. Какое счастье, что он у нас есть! Я познала радости и огорчения сцены. Успела пробежаться по ее доскам... Многим не удается познать столько счастья даже за длинную жизнь! Давай поцелуемся, как на той, далекой нашей свадьбе. Когда-нибудь мы — дети вечности, будем все равно вместе. И не надо грустить. Все было здорово! Я люблю твои песни, твоя слава кружила и мою голову. Потому что мы одно целое», — гласили строки.
«Эта ночь — никого ни к кому не зовет»
После смерти жены Шевчук не находил себе места, и Стас Намин организовал ему поездку в Иерусалим, итогом которой стало крещение. А потом, снимая клип на песню «Черный пес — Петербург» в Театре на Фонтанке, музыкант познакомился с Дарьей Юргенс. И вот уже Юрий приходил на спектакли актрисы, а она забегала в его студию, хотя и не была в восторге от «ДДТ».
Юргенс в то время только помирилась с Евгением Дятловым после его измены, но в отношениях царило напряжение, а старые обиды никуда не делись. Вот артистка и переключилась на окутанного ореолом трагедии Шевчука, бросив Дятлова.
«Я представляла себя той единственной, которая вытянет Шевчука из затяжной депрессии после трагической гибели жены, — признавалась Дарья. — Он рассказывал, что долго не влюблялся ни в кого, что я первая, кто сумел пробудить в нем интерес к жизни. Мне нравилось его слушать. Юра красиво говорил, в том числе и об отношениях мужчины и женщины: «Дети рождаются только от великой любви...»
Вот только когда забеременела Юргенс, Шевчук изменился в лице. Вообще, он был не против рождения ребенка, однако настаивал на том, чтобы Дарья бросила театр и занималась воспитанием наследника и его сына Пети. Жертвовать карьерой актриса не собиралась, поэтому сделала аборт. Впоследствии звезда «Брата 2» заключила, что совершила страшную ошибку, но Юрия ни в чем не винила.
«Конец наших отношений с Шевчуком, несмотря на «высокий штиль», оказался банальным. Выяснилось, что мое ощущение этого человека придуманное и чересчур возвышенное. А Юра — самый обыкновенный. Я благодарна ему за то, что много думала и чувствовала, переживая нашу историю. Наш роман был скоротечным и нанизался на мою с Женькой историю, не дав толком передохнуть от разочарований», — резюмировала Дарья.
«Любовь не пропала»
В 1994-м на концерт «ДДТ» пришла актриса Марьяна Полтева. За кулисами Гарик Сукачев познакомил девушку с Юрием Шевчуком, в тот же вечер они столкнулись в клубе, а затем еще и оказались в одном отеле. Вышло так, что пока остальные музыканты отмечали удачное выступление, Марьяна и Юрий до утра говорили о жизни.
Актриса и рокер подружились и не спешили переходить на новый уровень отношений. Впоследствии им пришлось разрываться на два города, ведь Полтева работала и жила в Москве, а Шевчук не планировал менять Петербург на столицу. В 90-е, когда в киноиндустрии назрел кризис, Марьяна часто сопровождала возлюбленного на гастролях. Ну а осенью 1997-го, когда артистка забеременела, Юрий сделал ей предложение.
До загса влюбленные так и не доехали. Сына Федора актриса рожала в Германии, куда на ПМЖ перебрались ее мама и папа. Артистка полагала, что останется за границей на время, но в итоге осела там насовсем. Отношения на расстоянии постепенно перешли в разряд родственных, так что Шевчук и Полтева разбежались без скандалов, и музыкант смог принимать участие в воспитании наследника.
С тех пор о личной жизни Юрий Шевчук не распространялся, однако в нулевых стало известно, что его гражданской супругой является Екатерина Дятлова. В редких интервью музыкант называл пассию Екатериной Георгиевной, отмечая, что она человек непубличный и запрещает что-либо о ней рассказывать.
Так, однажды Шевчук обмолвился, что избранница закармливает его вкусностями, а еще — как он счастлив в браке. Расписывались ли влюбленные — неизвестно, что, впрочем, совсем не важно для поклонников артиста. Главное, что он нашел вторую половину, ставшую ему надежным тылом.
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