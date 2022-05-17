ФОТО ⟩ Совсем плох: Бари Алибасова застали идущим за ручку с массажисткой

74-летний Бари Алибасов давно не появляется на публике и не ввязывается в публичные скандалы с родственниками и бывшими женами. Как выяснилось, создатель группы «На-На» сильно сдал за прошедшее время и ведет тихую жизнь обычного пенсионера. Однако продюсер не томится в одиночестве – за ним присматривает молодая дама, являющаяся его массажисткой, пишет 7 дней.