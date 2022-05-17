Эстонский стилист Ольга Быкова дала модные советы всем, кто хочет зрительно сделать свой образ более дорогим и презентабельным.
Эстонский стилист Ольга Быкова рассказала, что делает образ визуально дорогим
Эстонский стилист Ольга Быкова рассказала, что делает образ визуально дорогим
Что делает аутфит визуально дорогим? Вовсе не цена, как многие привыкли считать.
Тогда что же? Давайте я вам отвечу
Современный крой и фасон
Это основное и самое важное. Сколько бы ни стоила та или иная вещь, если она имеет устаревший крой и фасон, то выглядеть будет НЕ дорого, НЕ статусно. Это касается и дизайна драгоценностей.
Фурнитура
Обращайте внимание на такие детали, это вовсе не мелочи. Пуговицы, молнии, камни, бусины - все это очень сильно либо преображает вещь и визуально делает ее «дорогой», либо ровно наоборот.
Качество ткани
Не все, даже натуральные составы тканей, выглядят дорого и презентабельно. И даже полиэстер полиэстеру рознь. Тут нужна насмотренность.
Состояние вещей
Даже самая дорогая вещь, покрытая катышками, будет смотреться не очень хорошо.
Аксессуарная группа
Именно аксессуары дополняют и делают аутфит визуально дорогим и статусным. Поэтому они точно не должны быть отголосками прошлого. Это не обязательно сегмент люкс - масс-маркет так же предоставляет широкий выбор хорошей аксессуарной группы, которая сделает весь ваш образ!
Ключевые слова