Эстонский стилист Ольга Быкова рассказала, что делает образ визуально дорогим

Тогда что же? Давайте я вам отвечу

Современный крой и фасон

Это основное и самое важное. Сколько бы ни стоила та или иная вещь, если она имеет устаревший крой и фасон, то выглядеть будет НЕ дорого, НЕ статусно. Это касается и дизайна драгоценностей.

Фурнитура

Обращайте внимание на такие детали, это вовсе не мелочи. Пуговицы, молнии, камни, бусины - все это очень сильно либо преображает вещь и визуально делает ее «дорогой», либо ровно наоборот.

Качество ткани

Не все, даже натуральные составы тканей, выглядят дорого и презентабельно. И даже полиэстер полиэстеру рознь. Тут нужна насмотренность.

Состояние вещей

Даже самая дорогая вещь, покрытая катышками, будет смотреться не очень хорошо.

Аксессуарная группа

Именно аксессуары дополняют и делают аутфит визуально дорогим и статусным. Поэтому они точно не должны быть отголосками прошлого. Это не обязательно сегмент люкс - масс-маркет так же предоставляет широкий выбор хорошей аксессуарной группы, которая сделает весь ваш образ!