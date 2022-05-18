Эндокринолог назвал диетические продукты, из-за которых толстеют

Продукты, которые часто рекомендуют для похудения, могут наоборот способствовать набору веса. Об этом Газете.ру рассказал врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Как заявил врач, чаще всего это относится ко всей пище, в которой содержится фруктоза. Под видом продукта, в котором нет сахара, может быть куда более вредная еда. «Фруктоза очень быстро перерабатывается организмом: она легко перерабатывается в клетках в глюкозу, глюкоза возвращается в кровоток и далее, если запаса гликогена в печени достаточно, распределяется по депо, увеличивая жировую массу», — объяснил он.

В том числе это касается и фруктовых соков, многие из которых ошибочно относят к полезному питанию. «Фруктовые соки, по сути, являются выжимкой сахара из фруктов. ВОЗ во всех рекомендациях по питанию пишет, что если вы хотите сок, лучше выбрать цельный фрукт, потому что в нем есть пищевые волокна, которые, кстати, замедляют всасывание сахара в кишечнике», — заявил Потешкин.

Также врач посоветовал и не использовать мед во время похудения, аргументируя это заменой сахара. Полезные компоненты в этом продукте действительно имеются, однако он полностью состоит из сахара, из-за чего никак не поможет снизить вес.

Помимо вышеперечисленного, эксперт предупредил худеющих по поводу пищи со скрытыми жирами. К ним относятся жирные виды мяса, колбасы и сосиски. По словам Потешкина, если собираетесь похудеть, то лучше ограничить себя в хлебобулочных изделиях, макаронах и крупах. «Часто в стремлении похудеть люди полностью отказываются от длинных углеводов, которые содержатся в качественном хлебе, крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Это чревато обратным эффектом: мозг в ситуации нехватки углеводов требует их через самый простой и быстрый способ — сладкое. В итоге происходят срывы», — отметил доктор.