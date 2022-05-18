Сезонный поллиноз – как облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств: 5 шагов

Насморк, зуд и заложенность носа, притупление обоняния, чихание, покраснение глаз и слезотечение – симптомы сезонного поллиноза. Во многих случаях наиболее эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, вызывающего реакцию, но в сезон цветения это вряд ли возможно.

Также усилить симптомы и создать условия для развития аллергии "помогают":

хронические заболевания органов дыхания;

пассивное/активное курение;

неблагоприятные бытовые условия или условия труда (плесень в помещении, повышенная влажность и т.д.);

генетическая предрасположенность.

Если вы заметили у себя симптомы аллергии, лучше всего обратитесь к своему семейному врачу.

Семейный врач предоставит рекомендации, а при необходимости направит вас к аллергологу, у которого вы сможете пройти обследование на выявление аллергенов и получить квалифицированную медицинскую помощь. Что делать, если по каким-либо причинам вы не имеете доступа к медицинской помощи?

Чтобы помочь себе еще до посещения врача:

Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете.

Не выходите на улицу, когда ветер. Закрывайте окна в такую ​​погоду. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.

После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу.

Одежду также нужно сменить и постирать, а сушить выстиранную одежду нужно в помещении.

Чаще проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь.