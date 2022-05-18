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Сезонный поллиноз – как облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств: 5 шагов

Limon.ee
Сезонный поллиноз – как облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств: 5 шагов
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Аллергия. Фото иллюстративное.
Аллергия. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Сезонная аллергия на пыльцу цветущих растений или трав – поллиноз, может начать проявляться с самого начала весны и продолжаться все лето, до самой осени. Что делать, если заметили у себя проявления аллергии, а получить медицинскую помочь сразу нет возможности - рассказали Сегодня.

Насморк, зуд и заложенность носа, притупление обоняния, чихание, покраснение глаз и слезотечение – симптомы сезонного поллиноза. Во многих случаях наиболее эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, вызывающего реакцию, но в сезон цветения это вряд ли возможно.

Также усилить симптомы и создать условия для развития аллергии "помогают":

  • хронические заболевания органов дыхания;
  • пассивное/активное курение;
  • неблагоприятные бытовые условия или условия труда (плесень в помещении, повышенная влажность и т.д.);
  • генетическая предрасположенность.

Если вы заметили у себя симптомы аллергии, лучше всего обратитесь к своему семейному врачу.

Семейный врач предоставит рекомендации, а при необходимости направит вас к аллергологу, у которого вы сможете пройти обследование на выявление аллергенов и получить квалифицированную медицинскую помощь. Что делать, если по каким-либо причинам вы не имеете доступа к медицинской помощи?

Чтобы помочь себе еще до посещения врача:

  • Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете.
  • Не выходите на улицу, когда ветер. Закрывайте окна в такую ​​погоду. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
  • После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу.
  • Одежду также нужно сменить и постирать, а сушить выстиранную одежду нужно в помещении.
  • Чаще проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь.

Помните, что заниматься самолечением не следует, ведь это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья.

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