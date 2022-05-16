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Всё будет CoolCola: в России выпустили очередные креативы — локальные версии Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Limon.ee
Всё будет CoolCola: в России выпустили очередные креативы — локальные версии Coca-Cola, Fanta и Sprite.
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Кока Кола
Кока Кола Фото: Shutterstock

Компания «Очаково» выпустила очень похожие на бренд Coca Cola Company лимонады

Как отметили в компании, CoolCola, Fancy и Street — это классические вкусы любимых прохладительных напитков. На этикетках импортозамещённых газировок представлены минималистичные логотипы в узнаваемых фирменных цветах, пишет Sostav.

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