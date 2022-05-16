Компания «Очаково» выпустила очень похожие на бренд Coca Cola Company лимонады
Всё будет CoolCola: в России выпустили очередные креативы — локальные версии Coca-Cola, Fanta и Sprite.
Всё будет CoolCola: в России выпустили очередные креативы — локальные версии Coca-Cola, Fanta и Sprite.
Как отметили в компании, CoolCola, Fancy и Street — это классические вкусы любимых прохладительных напитков. На этикетках импортозамещённых газировок представлены минималистичные логотипы в узнаваемых фирменных цветах, пишет Sostav.