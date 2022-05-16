Европейский вещательный союз (EBU) отзывает голоса жюри из шести стран: Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Причина в нарушении правил голосования, пишет RUS.TVNET.
Голоса шести стран на Евровидении-2022 аннулировали
Подозрительные результаты голосования были обнаружены у шести стран: Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.
Европейский вещательный союз выявил при анализе голосования жюри определенные неправильные схемы голосования: они были заменены на агрегированный результат.
EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе «Евровидение» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования,
- сказано в сообщении.
Напомним, жюри и зрители «Евровидения» отдали украинской группе Kalush Orchestra 631 балл и подарили победу в третий раз! Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).
Посмотрим, как аннулированные голоса повлияют на исход конкурса.
Галерея: Kalush Orchestra на конкурсе «Евровидение»