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Голоса шести стран на Евровидении-2022 аннулировали

Limon.ee
Голоса шести стран на Евровидении-2022 аннулировали
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Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Фото: MARCO BERTORELLO / AFP/ Scanpix

Европейский вещательный союз (EBU) отзывает голоса жюри из шести стран: Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Причина в нарушении правил голосования, пишет RUS.TVNET.

Подозрительные результаты голосования были обнаружены у шести стран: Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

Европейский вещательный союз выявил при анализе голосования жюри определенные неправильные схемы голосования: они были заменены на агрегированный результат.

EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе «Евровидение» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования,

- сказано в сообщении.

Напомним, жюри и зрители «Евровидения» отдали украинской группе Kalush Orchestra 631 балл и подарили победу в третий раз! Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).

Посмотрим, как аннулированные голоса повлияют на исход конкурса.

Галерея: Kalush Orchestra на конкурсе «Евровидение»

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