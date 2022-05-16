Голоса шести стран на Евровидении-2022 аннулировали

EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе «Евровидение» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования,