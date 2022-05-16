Иван Ургант показал 14-летнюю дочь, названную в честь бабушки

Иван Ургант почти три месяца находится в отпуске. Даже в соцсетях он появляется крайне редко и лишь по особым случаям. 14-летие старшей дочери — именно такой день! Счастливый отец опубликовал новую фотографию девушки и мило подписал: «I love 14».

Невозможно не заметить, что Нина с возрастом все больше становится похожа на папу. Если верить пословицам, такая особенность — всегда к счастью! Правда, написать поклонники шоумена об этом не могут — он предусмотрительно закрыл комментарии под постом, чтобы предотвратить наплыв хейтеров.