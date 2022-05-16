Как пережить ретроградный Меркурий без потерь и несчастий: пять советов звездного астролога
Астролог Володина дает советы на период действия ретроградного Меркурия
Не планируйте до 3 июня ничего что требует быстрых решений. Потому что как бы быстро вы ни старались принять решения, у вас все равно не получится – среда не будет вам в этом помогать. Рассчитывайте, что на любое дело у вас будет уходить немножко (или значительно) больше времени, чем обычно. Приготовьте нервную систему к тому, что сбои и неурядицы могут быть со стороны других людей. Обычно ретро-Меркурий – нервное время. Из магазина что-то не доставили, что-то перепутали, где-то ошибки, накладки… Просто пусть ваши нервы будут заранее готовы к тому, что будет мало что получаться.
Не совершайте дорогостоящих покупок в это время: о них можно потом пожалеть. Или если совершаете, то сохраняйте чеки.
В любых делах, которые вы вынуждены планировать во время ретро Меркурия – оставляйте себе возможность сделать шаг назад: переиграть, повторить. Потому что скорее всего – эта возможность пригодится, понадобится.
Помните: время ретро-Меркурия – не повод лить слезы, не повод сожалеть о том, что три недели выброшены из жизни. Это время – исправлять ошибки прошлого. Это время сказать себе: «Я скоро двинусь вперед, а сейчас я должен немножко притормозить, переосмыслить…»
Ретроградного Меркурия не надо бояться: раз в четыре месяца для нас всех наступает хорошее время взять паузу в делах и еще раз подумать о жизни.
Три позитивных момента от Володиной. Этот период - прекрасная возможность:
замедлиться там, где набранная скорость казалась слишком быстрой;
закономерно отложить то, к чему не был готов;
увидеть собственные косяки и исправить их. Но самое главное - сконцентрироваться на собственных мыслях от проживаемой ситуации, а не от внешней картинки.