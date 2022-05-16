Как пережить ретроградный Меркурий без потерь и несчастий: пять советов звездного астролога

Не планируйте до 3 июня ничего что требует быстрых решений. Потому что как бы быстро вы ни старались принять решения, у вас все равно не получится – среда не будет вам в этом помогать. Рассчитывайте, что на любое дело у вас будет уходить немножко (или значительно) больше времени, чем обычно. Приготовьте нервную систему к тому, что сбои и неурядицы могут быть со стороны других людей. Обычно ретро-Меркурий – нервное время. Из магазина что-то не доставили, что-то перепутали, где-то ошибки, накладки… Просто пусть ваши нервы будут заранее готовы к тому, что будет мало что получаться.