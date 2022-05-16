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Как пережить ретроградный Меркурий без потерь и несчастий: пять советов звездного астролога

Limon.ee
Как пережить ретроградный Меркурий без потерь и несчастий: пять советов звездного астролога
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Меркурий. Иллюстративное фото
Меркурий. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
На этой неделе как раз начался ретроградный Меркурий – продлится он до 3 июня. Модный звездный астролог Василиса Володина в своем канале в Telegram дает советы, как пережить этот период с минимальными потерями.
Володина объясняет доступным языком, что такое ретроградное движение Меркурия: «Астрономически это движение планеты по небу вспять. С астрологической точки зрения ослабление функции планеты. Меркурий – это все, что связано с нашей повседневной жизнью: коммуникации, поездки, работа техники, контакты и договоренности. И соответственно, становясь ретроградным, Меркурий ослабляется. Значит все эти процессы начинают притормаживать вместе с Меркурием и несут нам кучу неурядиц, неувязок и так далее».

Астролог Володина дает советы на период действия ретроградного Меркурия

Не планируйте до 3 июня ничего что требует быстрых решений. Потому что как бы быстро вы ни старались принять решения, у вас все равно не получится – среда не будет вам в этом помогать. Рассчитывайте, что на любое дело у вас будет уходить немножко (или значительно) больше времени, чем обычно. Приготовьте нервную систему к тому, что сбои и неурядицы могут быть со стороны других людей. Обычно ретро-Меркурий – нервное время. Из магазина что-то не доставили, что-то перепутали, где-то ошибки, накладки… Просто пусть ваши нервы будут заранее готовы к тому, что будет мало что получаться.

Не совершайте дорогостоящих покупок в это время: о них можно потом пожалеть. Или если совершаете, то сохраняйте чеки.

В любых делах, которые вы вынуждены планировать во время ретро Меркурия – оставляйте себе возможность сделать шаг назад: переиграть, повторить. Потому что скорее всего – эта возможность пригодится, понадобится.

Помните: время ретро-Меркурия – не повод лить слезы, не повод сожалеть о том, что три недели выброшены из жизни. Это время – исправлять ошибки прошлого. Это время сказать себе: «Я скоро двинусь вперед, а сейчас я должен немножко притормозить, переосмыслить…»

Ретроградного Меркурия не надо бояться: раз в четыре месяца для нас всех наступает хорошее время взять паузу в делах и еще раз подумать о жизни.

Три позитивных момента от Володиной. Этот период - прекрасная возможность:

замедлиться там, где набранная скорость казалась слишком быстрой; 

закономерно отложить то, к чему не был готов;

увидеть собственные косяки и исправить их. Но самое главное - сконцентрироваться на собственных мыслях от проживаемой ситуации, а не от внешней картинки.

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