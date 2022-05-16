Сколько стоит квартира Александра Реввы в Дубае, которая дает ему право получить ВНЖ?

Александр Ревва владеет квартирой в жилищном комплексе Address Beach Residences с видом на море. Это один из самых шикарных небоскребов в центральном районе Dubai Marina, безумно популярном среди туристов. Видное здание в 77 этажей известно своим огромным бассейном на крыше (в 560 квадратных метров) — его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Резиденция в Дубае. Иллюстартивное фото Фото: Shutterstock

Стоимость квартиры с одной спальной комнатой в комплексе начинается от 400 тысяч евро. Также есть вариант снимать посуточно, как номер в отеле.

Как владелец жилья в ОАЭ Александр Ревва может получить соответствующий документ. Гражданином Арабских Эмиратов он не станет, зато может беспрепятственно проживать на территории государства.

Получение резидентной визы возможно в случае приобретения недвижимости стоимостью не менее 1 млн. дирхам (около 270 тысяч евро). Виза, полученная при покупке жилья, дает право на: проживание в стране вместе с семьей и открытие счетов в банках. Этот вариант, по мнению экспертов, затратный и бесполезный — не дает право работать в ОАЭ и требует затяжной бумажной волокиты.

Большинство переехавших чаще выбирают другой способ, когда вид на жительство получается через визу инвестора. Она оформляется через приобретение компании и выдается на 3 года с возможностью продления. Никаких дополнительных инвестиций не требуется. Только регистрация самой компании. Ей даже необязательно вести какую-то деятельность.