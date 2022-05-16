ЧУДНАЯ ПАРА! ⟩ Эстонская певица в объятиях возлюбленного, старше ее на 26 лет: желаю, чтобы каждый нашел такую любовь

«Эти руки самые сильные, самые безопасные и самые любящие!» - написала Элиза Колк в Instagram, опубликовав фотографию с Индреком Рахумаа (50). «Я хотела бы, чтобы так было всегда! Мужские руки оооочень привлекательные, я не могу... »

24-летняя певица призналась, что партнер с каждым днем ​​делает ее лучше. «Он мой лучший наставник! Когда я просыпаюсь, каждый день хорош. Желаю, чтобы все люди нашли такую любовь», — добавила она.

«Настоящий мужчина всегда с уважением относится к своей женщине, он заставляет ее чувствовать себя принцессой! И ДА — я его принцесса», — сказала Колк и добавила большое красное сердце. «Не соглашайтесь на меньшее!»

Колк упомянула об отношениях между ней и бизнесменом-миллионером в ноябре 2019 года в программе Õhtu! на Kanal2.