Музыкант и автор песен Элиза Колк, которая находится в Америке, поделилась с поклонниками милым фото в соцсетях, на котором она позирует со своим партнером Индреком Рахумаа.
ЧУДНАЯ ПАРА! ⟩ Эстонская певица в объятиях возлюбленного, старше ее на 26 лет: желаю, чтобы каждый нашел такую любовь
«Эти руки самые сильные, самые безопасные и самые любящие!» - написала Элиза Колк в Instagram, опубликовав фотографию с Индреком Рахумаа (50). «Я хотела бы, чтобы так было всегда! Мужские руки оооочень привлекательные, я не могу... »
24-летняя певица призналась, что партнер с каждым днем делает ее лучше. «Он мой лучший наставник! Когда я просыпаюсь, каждый день хорош. Желаю, чтобы все люди нашли такую любовь», — добавила она.
«Настоящий мужчина всегда с уважением относится к своей женщине, он заставляет ее чувствовать себя принцессой! И ДА — я его принцесса», — сказала Колк и добавила большое красное сердце. «Не соглашайтесь на меньшее!»
Колк упомянула об отношениях между ней и бизнесменом-миллионером в ноябре 2019 года в программе Õhtu! на Kanal2.
«Обычно я не говорю о личной жизни, но могу сказать, что очень счастлива. У меня все очень хорошо», — сказала она. После телеинтервью Колк поделилась в Instagram фотографией, сделанной перед зеркалом. «С моим любимым человеком», — написала она под фото.