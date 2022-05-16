ФОТО ⟩ Польский летчик на своем маленьком самолете оставил в небе необычное сообщение
Самолет Tecnam P2008 JC, принадлежащий лётной школе Smart Aviation, оставил в небе вполне конкретное послание, пишет Daily Mail.
А именно, пролетая над Польшей на своем двухместном самолете, пилот написал: «Делайте пиво, а не войну» или «Делайте пиво, а не воюйте».
Примечательно, что тот же самолёт в прошлом месяце написал «FckPutin».
По данным FlightRadar, одномоторный самолет провел в облаках три часа 56 минут. Самолет, вылетевший из аэропорта Познань-Лавица в 16.37 по местному времени, приземлился в 20.33.
🍺 #MAKEBEERNOTWAR 🍻https://t.co/S0dqsSMJ3V pic.twitter.com/CvRrnRsPHQ— Flightradar24 (@flightradar24) May 14, 2022
Twitteris on lennuki piloot saanud ohtralt kiidusõnu. «Müts maha!» säutsub näiteks üks.
The skies of Poland right now — Make Beer, Not War #piwo pic.twitter.com/Ds2dPjC33q— 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) May 14, 2022