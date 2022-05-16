ФОТО ⟩ Польский летчик на своем маленьком самолете оставил в небе необычное сообщение

Самолет Tecnam P2008 JC, принадлежащий лётной школе Smart Aviation, оставил в небе вполне конкретное послание, пишет Daily Mail.

А именно, пролетая над Польшей на своем двухместном самолете, пилот написал: «Делайте пиво, а не войну» или «Делайте пиво, а не воюйте».

Примечательно, что тот же самолёт в прошлом месяце написал «FckPutin».

По данным FlightRadar, одномоторный самолет провел в облаках три часа 56 минут. Самолет, вылетевший из аэропорта Познань-Лавица в 16.37 по местному времени, приземлился в 20.33.

Twitteris on lennuki piloot saanud ohtralt kiidusõnu. «Müts maha!» säutsub näiteks üks.