Без диеты: врач поделилась 5 советами избавления от жира на животе

Первым правилом является правильное потребление пищи. Врач советует тратить на прием пищи побольше времени, чтобы насладиться вкусом и вдоволь насытиться, пишет wday.ru.

«Научитесь снова правильно питаться! — заметила доктор. — Сядьте за стол, не спешите, научитесь ценить вкусы на своей тарелке, а не сгребать с нее по дороге на работу или перед телевизором».

Да, диеты действительно придерживать не стоит, но врач посоветовал больше обращать внимание на то, что потребляется. В рацион стоит добавить больше овощей и низкокалорийных продуктов с высоким содержанием питательных веществ.

Не стоит отказываться и от перекусов, но стоит выбирать не соленые и сладкие продукты, а богатые клетчаткой и белком. Отличным вариантом являются орехи. Сара отмечает, что перекусы не обязательны, но если в перерывах между приемами пищи появляется голод — лучше не ждать обеда или ужина, а съесть пару орешков.

Отказ от алкоголя также поспособствует похудению. Ведь такие напитки не только расслабляющие, но и очень калорийные.

«Сейчас так много действительно хороших слабоалкогольных и безалкогольных напитков, так что выбрать действительно есть из чего», — сообщила врач.