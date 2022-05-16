Избавиться от лишних килограммов в районе живота — задача не из легких. Врач Сара Кайят рассказала о пяти лайфхаков, которые помогут распрощаться с этой проблемой без изнурительных диет.
Без диеты: врач поделилась 5 советами избавления от жира на животе
Первым правилом является правильное потребление пищи. Врач советует тратить на прием пищи побольше времени, чтобы насладиться вкусом и вдоволь насытиться, пишет wday.ru.
«Научитесь снова правильно питаться! — заметила доктор. — Сядьте за стол, не спешите, научитесь ценить вкусы на своей тарелке, а не сгребать с нее по дороге на работу или перед телевизором».
Да, диеты действительно придерживать не стоит, но врач посоветовал больше обращать внимание на то, что потребляется. В рацион стоит добавить больше овощей и низкокалорийных продуктов с высоким содержанием питательных веществ.
Не стоит отказываться и от перекусов, но стоит выбирать не соленые и сладкие продукты, а богатые клетчаткой и белком. Отличным вариантом являются орехи. Сара отмечает, что перекусы не обязательны, но если в перерывах между приемами пищи появляется голод — лучше не ждать обеда или ужина, а съесть пару орешков.
Отказ от алкоголя также поспособствует похудению. Ведь такие напитки не только расслабляющие, но и очень калорийные.
«Сейчас так много действительно хороших слабоалкогольных и безалкогольных напитков, так что выбрать действительно есть из чего», — сообщила врач.
К правильному питанию Сара Кайят советует добавить еще и небольшую физическую нагрузку. Это не должны быть жесткие силовые тренировки, а то, что приносит больше радости и не в тягость — пешие прогулки, бег или садоводство. Даже танцы под любимую музыку дома уже способствуют похудению, рассказала доктор.