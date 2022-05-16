Солист победившей на Евровидении украинской группы Calush Orchestra Олег Псюк поцеловал свою девушку на прощание и ушел на фронт, пишет Elu24.
Солист победившей на Евровидении украинской группы поцеловал свою девушку и отправился на войну
Солист победившей на Евровидении украинской группы поцеловал свою девушку и отправился на войну
Музыкант Олег Псюк в воскресенье в последний раз обнял свою девушку Александру перед отелем в Италии и отправился прямо на фронт, чтобы защищать Украину от российского военного нападения. «Я возвращаюсь домой, чтобы возглавить волонтерскую организацию, будем помогать беженцам с едой, жильем и лекарствами. А в следующем году примем Евровидение в отстроенной и счастливой Украине», - подчеркнул певец, как пишет Daily Mail.
Известно, что с начала войны в Украине, участники популярной группы Kalush Orchestra организовали волонтерскую группу из 18 человек, которые, как написал солист группы Олег Псюк, помогают с транспортом, лекарствами, приютом и многим другим тем, кто в этом нуждается.