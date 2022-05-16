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Солист победившей на Евровидении украинской группы поцеловал свою девушку и отправился на войну

Elu24 Limon.ee
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Солист победившей на Евровидении украинской группы поцеловал свою девушку и отправился на войну
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Олег Псюк и его девушка
Олег Псюк и его девушка Фото: AP/Scanpix

Солист победившей на Евровидении украинской группы Calush Orchestra Олег Псюк поцеловал свою девушку на прощание и ушел на фронт, пишет Elu24.

Музыкант Олег Псюк в воскресенье в последний раз обнял свою девушку Александру перед отелем в Италии и отправился прямо на фронт, чтобы защищать Украину от российского военного нападения. «Я возвращаюсь домой, чтобы возглавить волонтерскую организацию, будем помогать беженцам с едой, жильем и лекарствами. А в следующем году примем Евровидение в отстроенной и счастливой Украине», - подчеркнул певец, как пишет Daily Mail.

Олег Псюк целует свою девушку
Олег Псюк целует свою девушку Фото: AP/Scanpix

Известно, что с начала войны в Украине, участники популярной группы Kalush Orchestra организовали волонтерскую группу из 18 человек, которые, как написал солист группы Олег Псюк, помогают с транспортом, лекарствами, приютом и многим другим тем, кто в этом нуждается.

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