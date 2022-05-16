Блогер раскрыла секрет идеальных ягодиц для пляжных фото

Блогер раскрыла своим подписчикам секрет, как получить идеальные ягодицы на пляжном фото. Как известно, все девушки хотят выглядеть привлекательно и стараются показать свое тело в купальнике с наилучшего ракурса. В блоге Наташи Сандху был размещен коллаж из двух снимков, показывающих обратную сторону безупречных публикаций в соцсетях.

Девушка в ярко-красном купальнике продемонстрировала, как можно в считанные секунды визуально изменить форму ягодиц. Так, на одном фото Наташа демонстрирует совершенно непримечательную «пятую точку». Тело девушки расслаблено, из-за чего на коже заметен целлюлит.

Однако на втором снимке с ягодицами девушки произошло чудесное преображение: блогер подтянула плавки, превратив их в стринги, за счет чего бедра обрели более выраженный силуэт, а ноги зрительно стали длиннее. «Просто напоминаю, на обеих фотографиях я», — добавила Наташа, дабы рассеять сомнения.