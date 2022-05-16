Блогер раскрыла секрет идеальных ягодиц для пляжных фото
Блогер раскрыла секрет идеальных ягодиц для пляжных фото
Блогер раскрыла своим подписчикам секрет, как получить идеальные ягодицы на пляжном фото. Как известно, все девушки хотят выглядеть привлекательно и стараются показать свое тело в купальнике с наилучшего ракурса. В блоге Наташи Сандху был размещен коллаж из двух снимков, показывающих обратную сторону безупречных публикаций в соцсетях.
Девушка в ярко-красном купальнике продемонстрировала, как можно в считанные секунды визуально изменить форму ягодиц. Так, на одном фото Наташа демонстрирует совершенно непримечательную «пятую точку». Тело девушки расслаблено, из-за чего на коже заметен целлюлит.
Однако на втором снимке с ягодицами девушки произошло чудесное преображение: блогер подтянула плавки, превратив их в стринги, за счет чего бедра обрели более выраженный силуэт, а ноги зрительно стали длиннее. «Просто напоминаю, на обеих фотографиях я», — добавила Наташа, дабы рассеять сомнения.
Бодипозитивная смелость блогера восхитила подписчиков, которые заявили, что обожают автора снимков за то, что она «всегда настоящая». «Везде красивая!» — писали пользователи сети.