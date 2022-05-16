Компания Altitude Films выпустила трейлер нового проекта «Принцесса». Фильм расскажет о жизни и смерти Дианы, принцессы Уэльской и одной из самых легендарных фигур в истории XX века, пишет Star news.
ВИДЕО ⟩ Вышел трейлер нового документального фильма о принцессе Диане
Вышел трейлер нового документального фильма о принцессе Диане
В подготовке фильма были использованы только архивные записи Дианы, принца Чарльза, королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи.
Режиссёром картины выступил Эд Перкинс («Паршивая отца»). Мировая премьера «Принцессы» состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Лента получила положительную оценку критиков (80% на Rotten Toimatoes, 67/100 баллов на Metacritic). Премьера в США намечена на 30 июня. Позднее фильм выйдет на HBO.
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