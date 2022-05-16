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Показ Louis Vuitton закрыла модель, потерявшая ноги из-за использования тампонов

Limon.ee
Показ Louis Vuitton закрыла модель, потерявшая ноги из-за использования тампонов
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Модель Лорен Вассер (первая справа) на показе круизной коллекции 2023 Louis Vuitton
Модель Лорен Вассер (первая справа) на показе круизной коллекции 2023 Louis Vuitton Фото: PATRICK T. FALLON

Футуристические "доспехи", платья-кейпы и множество сияющих тканей в новой круизной коллекции бренда Louis Vuitton.

Сегодня Louis Vuitton представили круизную коллекцию сезона весна 2023. Креативный директор бренда Николя Гескьер рассказал американскому Vogue, что вдохновлялся образами богинь, супергероинь и женщин-воительниц.

В новой коллекции Гескьер решил разрушить дресс-код и создать сложные силуэты. Сам показ прошел в Институте Солка, спроектированного Луи Каном в Ла-Хойе (Калифорния).

Дизайнер выбрал металлические ткани и украшения, которые отражали заходящее солнце, некоторые из которых были стеклянными, как зеркала, другие обеспечивали защиту от него, например, обернутые длинные льняные полотна вокруг голов моделей, пишет lifestyle.segodnya.ua.

В других образах использованы элементы дизайна, характерные для водных видов спорта; раскрашенные аэрографом короткие юбки, напоминают о гидроциклах. В коллекции можно увидеть платья, одно объемнее другого, которые скроены из прочных жаккардовых тканей. Дополнили образ кроссовки на мягкой подошве. 

Ближе к концу показа зрители наблюдали куртки с огромными скульптурными воротниками и плечами, напоминающие доспехи богинь-супергероинь Амазонки.

Закрыла показ бренда модель Лорен Вассер. Девушка, которая потеряла обе ноги из-за синдрома токсического шока во время неправильного использования тампонов.

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