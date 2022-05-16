Полное лунное затмение 16 мая: каким будет день для каждого знака Зодиака

Майское затмение пройдет в 25 градусе Скорпиона и будет очень эмоциональным. Южный узел Кету, с которым связано это затмение, отвечает за умение вовремя прощаться с чем-то, что больше не имеет смысла и никак не поможет привлечению успеха. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какой из домов гороскопа выйдет на первый план, чтобы подготовиться к определенным событиям и не навлечь на себя неприятностей из-за поспешных действий.

Овен

Затмение в 8 доме гороскопа проиграется в сфере финансов, когда Овнам предстоит пересмотреть свои доходы и расходы, заняться перефинансированием или начать инвестировать для создания финансовой подушки. Полнолуние будет влиять на завершение какой-то ситуации, когда придется искать новые источники дохода, ставить точку в одном деле. Не исключено и получение наследства, а также получение ранее одолженных денежных средств после выигранного судебного заседания.

Телец

Лунное затмение в 7 доме гороскопа проиграется в сфере партнерства. Тельцам предстоит завершить контракты, а также поставить точку в вопросах расставания или совместного проживания. Завершение может коснуться раздела имущества, когда оба партнера завершат длительную судебную тяжбу. Не исключены и расставания с друзьями, когда Тельцы будут менять социальный круг.

Близнецы

Влияние лунного затмения в 6 доме гороскопа коснется ежедневной рутины и режима. Это значит, что произойдут перемены в деловой среде, когда Близнецы смогут перейти на другую должность или, напротив, вернуться на старое место работы. Завершение может проиграться закрытием офиса, когда Близнецам предстоит поиск нового места работы. Близнецы благодаря этому затмению смогут избавиться от каких- то забот и обязательств, которые были навязаны со стороны.

Рак

Затмение в 5 доме гороскопа отвечает за радость и удовольствие, а также отвечает за детей. Раки смогут обрести счастье материнства и отцовства, принять в семью нового члена, открыть бизнес, связанный с детьми. Позитивные новости будут приходить постоянно, и Раки будут гордиться своим положением. В мае новые знакомства вряд ли станут началом крепких отношений из-за влияния ретроградного Меркурия, а после 3 июня одинокие сердца смогут встретить свою любовь.

Лев

Полное лунное затмение пройдет в 4 доме гороскопа, который отвечает за недвижимость и место жительства. Это событие идеально для кульминации: переезда, продажи недвижимости, бракосочетания. Затмение может открыть тайны, связанные с родителями и родственниками, и Львы будут переживать сильные эмоции. Может измениться и состав семьи, когда подрастающее поколение захочет самостоятельности и переезда на новое место жительства.

Дева