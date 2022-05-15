Настоящий ажиотаж: смотри, сколько людей скопилось у входа в Таллиннскую Ратушу

В День Таллинна Ратуша открыла свою парадную дверь. И желающих посмотреть, что же там внутри, оказалось немало. Очередь начиналась у легендарной Ратушной аптеки. К счастью, стоять пришлось недолго: 20 минут, и ты уже в самом сердце Таллинна.