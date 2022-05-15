В День Таллинна Ратуша открыла свою парадную дверь. И желающих посмотреть, что же там внутри, оказалось немало. Очередь начиналась у легендарной Ратушной аптеки. К счастью, стоять пришлось недолго: 20 минут, и ты уже в самом сердце Таллинна.
Настоящий ажиотаж: смотри, сколько людей скопилось у входа в Таллиннскую Ратушу
Настоящий ажиотаж: смотри, сколько людей скопилось у входа в Таллиннскую Ратушу
По случаю 700-летия Ратуши мэр Таллинна пригласил всех желающих 15 мая войти в Ратушу через парадный вход. Вход был бесплатным, в здании в соответствии с титулом города музыки ЮНЕСКО звучала музыка времен, когда Ратуша только открыла свои двери.
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