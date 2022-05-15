Вы знали? Как надо мыть собаку

Прежде всего необходимо знать одну аксиому — запах от собаки будет усиливаться прямо пропорционально частоте купаний. Дело в том, что от этого процесса сальные железы усиленно работают и плохой запах усиливается. На это обстоятельство следует обратить внимание, если питомцы нашли приют в квартире или доме. А вот если они живут на улице — купания одного раза в три месяца будет достаточно.

Правила гигиены должны соблюдаться — обязательно следует промывать лапы животного без мыла после каждой прогулки независимо от сезона. Порода собак тоже влияет на периодичность водного ухода. Тут процедуру выполняют в зависимости от вида шерсти — если жесткая (овчарки, терьеры, бульдоги, боксеры), то часто мыть собаку не нужно, она не очень пачкается от природы. При мягкой и длинной напротив следует купать почаще (до двух раз в месяц). Виды с короткой шерстью нуждаются в мытье со средством примерно раз в два или три месяца — у них она очень вылезает.

Моем собаку с индивидуальными особенностями

При аллергии необходимо найти паритет между необходимостью водной гигиены и вспышками аллергической реакции. При наличии болезненных состояний (проблемы с кожей и т. д.) водные процедуры делают после общения с ветеринаром. Однозначно не рекомендуется купать слабую собаку в холодное время года. В случае если питомец перенес прививки, то мыть его нужно после восстановления иммунитета на 10–14 день. Если была операция — до того времени, пока не снимут все швы.

В случае повышенной активности животного, длительного гуляния на природе и как следствие, сильного загрязнения рекомендуется применять душ с шампунем раз в неделю. Можно просто смыть грязь с лап и живота. При этом есть некоторые особенности в зависимости от времени года. Обязательно надо купать при попадании на шерсть сильно пахнущих посторонних веществ — незнакомые запахи являются причиной стрессового состояния. Комнатные породы собак не нуждаются в частой помывке. Они постоянно находятся в помещении или на руках у хозяина. Всегда надо учитывать как животное переносит этот процесс, и не причиняется ли ему дискомфорт.

Применение моющих средств для собак

Для решения вопроса как правильно выполнить процесс купания и какие средства при этом применять можно обратиться к профессионалам — в специальные салоны. Однако они не везде есть, да и владельцы в большинстве любят это делать сами. Ввиду отличия строения и состава кожи у человека и животного использовать шампуни для людей не разрешается. У собаки может начаться пересыхание кожи, шерсть становится тонкой, не исключена аллергия.

При выборе средства следует всегда учитывать:

вид шерстяного покрова у собаки;

отсутствие аллергии на то или иное средство;

концентрацию моющего препарата (перед употреблением разбавлять);

шампуни в лечебных целях применяют после посещения ветеринара.