Вот уже несколько лет бывшая жена Андрея Аршавина борется с аутоиммунным заболеванием, которое негативно отразилось на ее внешности. Алиса буквально осталась без носа. Несмотря на это, многодетная мать находит в себе силы жить, пишет «Стархит».
СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Без носа и очень худая: появились свежие снимки тяжелобольной Алисы Аршавиной
В начале 2019 года Алиса разорвала отношения с футболистом Андреем Аршавиным. Развод негативно отразился на здоровье женщины — она серьезно заболела. «Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — откровенничала как-то 39-летняя брюнетка.
В Сети появились свежие снимки Алисы, сделанные очевидцем в Питере. Если раньше она прятала нос (или то, что от него осталось) за пластырем, то теперь ходит без него. Аршавина никогда не страдала от лишнего веса, но теперь кажется совсем худой — этого не может скрыть даже одежда оверсайз. «Одела бы маску или хочет внимание привлечь»; «Ох, как жалко ее. Довела несчастная любовь!»; «Боже, что с ней! Люди, наверно, испугались!»; «Бедная Алиса! Но ничего не вернуть...» — отмечают пользователи Сети.
Напомним, недавно бывшая жена футболиста вдруг заявила, якобы больна сифилисом, и в этом виновата ее родная мать. «Сейчас, естественно, маме проще убедить вас и всех остальных в том, что мне нужно принудительное лечение. Мать мило складывает паззл, но никто не заметил, что рядом с ней располосована дорога. Белая дорога. Жаль, что вы так слепо верите женщине, которая готова кричать на всю страну, лишь бы упечь дочь в психушку. Мама уже давно наркоманка, это, к сожалению, так, да еще и в пенсионном возрасте. Видимо, по-другому с детьми сидеть не может. Есть скрины, где она пишет барыгам, которые ей все привозят!» — негодовала Алиса.