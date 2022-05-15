СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Без носа и очень худая: появились свежие снимки тяжелобольной Алисы Аршавиной

В начале 2019 года Алиса разорвала отношения с футболистом Андреем Аршавиным. Развод негативно отразился на здоровье женщины — она серьезно заболела. «Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — откровенничала как-то 39-летняя брюнетка.

В Сети появились свежие снимки Алисы, сделанные очевидцем в Питере. Если раньше она прятала нос (или то, что от него осталось) за пластырем, то теперь ходит без него. Аршавина никогда не страдала от лишнего веса, но теперь кажется совсем худой — этого не может скрыть даже одежда оверсайз. «Одела бы маску или хочет внимание привлечь»; «Ох, как жалко ее. Довела несчастная любовь!»; «Боже, что с ней! Люди, наверно, испугались!»; «Бедная Алиса! Но ничего не вернуть...» — отмечают пользователи Сети.

Алиса Аршавина в Санкт-Петербурге Фото: Телеграм