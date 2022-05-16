Пн, 16.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

РЕДКИЙ КАДР ⟩ Эстонская певица наслаждается волшебной Италией в компании любимого мужчины

Elu24 Limon.ee
,
Эстонская певица наслаждается волшебной Италией в компании любимого мужчины
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Liis Lemsalu
Liis Lemsalu Фото: Instagram

Красавица Лийс Лемсалу отдыхает на Амальфитанском побережье Италии и публикует снимки, на которых засветился ее предполагаемый партнер Карл-Эрик Коду. В последний раз фото этого мужчины можно было увидеть в Инстаграме поп-звезды много лет назад.

Певица Лийс Лемсалу наслаждается красотами живописной Италии. В Инстаграме певица поделилась с подписчиками множеством великолепных снимков. Геолокация - Амальфитанское побережье и небольшой городок Позитано.

Кажется, это не просто пляжный отдых. Лийс рассказывает, что преодолела пешком 10 километров, выбрав один из самых известных пешеходных маршрутов на Амальфитанском побережье. «Сразу после похода проглотила несколько обезболивающих», — признается Лемсалу. Она отметила, что, несмотря на усталость, чувствует себя превосходно и сделала потрясающие снимки.

Хотя в Инстаграме певицы много фотографий природы, она приоткрыла завесу тайны - ее попутчиком является Карл-Эрик Коду. Парочка, правда, ни раз не подтвердила своих отношений на протяжении многих лет и не комментировала их подробно. Нам остается лишь гадать: есть ли любовь между ними?

Лийс Лемсалу и Карл-Эрик Коду в Италии.
Лийс Лемсалу и Карл-Эрик Коду в Италии. Фото: Instagram/Liis Lemsalu

Лийс и Карла-Эрика впервые заметили вместе в марте 2017 года в одном из ресторанов. Позже мужчина был указан как «+1» певицы на нескольких светских мероприятиях, а их совместные снимки всегда радуют фанатов.

Ключевые слова
Наверх