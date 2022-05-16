РЕДКИЙ КАДР ⟩ Эстонская певица наслаждается волшебной Италией в компании любимого мужчины

Певица Лийс Лемсалу наслаждается красотами живописной Италии. В Инстаграме певица поделилась с подписчиками множеством великолепных снимков. Геолокация - Амальфитанское побережье и небольшой городок Позитано.

Кажется, это не просто пляжный отдых. Лийс рассказывает, что преодолела пешком 10 километров, выбрав один из самых известных пешеходных маршрутов на Амальфитанском побережье. «Сразу после похода проглотила несколько обезболивающих», — признается Лемсалу. Она отметила, что, несмотря на усталость, чувствует себя превосходно и сделала потрясающие снимки.

Хотя в Инстаграме певицы много фотографий природы, она приоткрыла завесу тайны - ее попутчиком является Карл-Эрик Коду. Парочка, правда, ни раз не подтвердила своих отношений на протяжении многих лет и не комментировала их подробно. Нам остается лишь гадать: есть ли любовь между ними?

Лийс Лемсалу и Карл-Эрик Коду в Италии. Фото: Instagram/Liis Lemsalu