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КАК ВАМ? ⟩ Фото: Рианна вышла в свет в бриллиантовой сетке на голое тело

Limon.ee
Фото: Рианна вышла в свет в бриллиантовой сетке на голое тело
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Рианна
Рианна Фото: J.M. HAEDRICH

Певица обожает провокационные наряды, пишет Topnews.

Рианна не намерена облачаться в одежду, которую носят беременные женщины. Барбадосская певица отправилась на свидание с женихом в столь вызывающем наряде, который может затмить все прочие ее эпатажные выходы в свет.

Обладательница премии «Грэмми» слегка прикрыла грудь и бедра тканью в крупную сетку, обнажила живот и нанесла легкий макияж. Наряд принадлежит бренду Miu Miu и украшен множеством бриллиантов. Дополняли сияющий образ босоножки с кристаллами от Christian Louboutin и серебристая сумочка от Balenciaga и массивные украшения.

Жених артистки A$AP Rocky не стал наряжаться и пришел в простом темно-сером бомбере, классической рубашке и брюках. Как настоящий джентльмен, рэпер ухаживал за своей любимой женщиной и помогал ей сесть в машину, когда они вышли из ресторана.

Как видно, Рианна настолько восхищена собственной беременностью, что готова демонстрировать ее всем и каждому вплоть до самых родов.

Красотка уверена, что ее тело сейчас выполняет важнейшую функцию, так зачем же его скрывать под скучной одеждой?

Несмотря на злословие критиков, поклонники поддерживают свою любимую певицу, сообщая ей, что ее образ на высоте и просят все же поберечь себя и малыша.

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