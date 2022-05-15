КАК ВАМ? ⟩ Фото: Рианна вышла в свет в бриллиантовой сетке на голое тело

Рианна не намерена облачаться в одежду, которую носят беременные женщины. Барбадосская певица отправилась на свидание с женихом в столь вызывающем наряде, который может затмить все прочие ее эпатажные выходы в свет.

Обладательница премии «Грэмми» слегка прикрыла грудь и бедра тканью в крупную сетку, обнажила живот и нанесла легкий макияж. Наряд принадлежит бренду Miu Miu и украшен множеством бриллиантов. Дополняли сияющий образ босоножки с кристаллами от Christian Louboutin и серебристая сумочка от Balenciaga и массивные украшения.

Жених артистки A$AP Rocky не стал наряжаться и пришел в простом темно-сером бомбере, классической рубашке и брюках. Как настоящий джентльмен, рэпер ухаживал за своей любимой женщиной и помогал ей сесть в машину, когда они вышли из ресторана.

Как видно, Рианна настолько восхищена собственной беременностью, что готова демонстрировать ее всем и каждому вплоть до самых родов.

Красотка уверена, что ее тело сейчас выполняет важнейшую функцию, так зачем же его скрывать под скучной одеждой?