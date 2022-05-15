Современные женщины жизни не мыслят без бьюти-процедур. На качественный уход за собой дамы тратят уйму денег, сил и времени. Между тем мало кто задумывается над тем, что поход к парикмахеру или косметологу может быть опасен для здоровья. Как оказалось, ряд процедур провоцирует появление опухолей, предостерегает ЭГ.
Названы бьюти-процедуры, провоцирующие рак
По словам онколога Андрея Базылева, некоторые современные косметические препараты содержат вещество диоксан. Это химическое соединение способно вызвать эндокринные нарушения в организме и привести к раку.
Также доктор просит внимательно относиться к средствам для выпрямления волос, которые содержат очень сильный канцероген — формальдегид. Базылев советует выпрямлять локоны не чаще восьми раз в месяц. Большому риску, напоминает врач, подвергают себя мастера салонов, работающие с такими составами на постоянной основе.
Ультрафиолетовая лампа для маникюра, как оказалось, тоже не безвредна. Ее лучи повышают риск появления рака кожи. Правда, чтобы заработать коварный недуг, необходимо ходить «на ноготочки» чаще 10-15 раз в месяц.
Бытует мнение, что вред для организма могут нести составы для окрашивания волос. Известно, что средства, меняющие цвет локонов, содержат более пяти тысяч различных химических веществ. Между тем Андрей Базылев уверяет, что современные краски для шевелюры абсолютно безопасны. Все вредное убрали из них еще в 70-е годы прошлого столетия. Безобидны для организма и уколы ботулотоксина, которые в последнее время пользуются огромной популярностью.