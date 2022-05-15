Названы бьюти-процедуры, провоцирующие рак

По словам онколога Андрея Базылева, некоторые современные косметические препараты содержат вещество диоксан. Это химическое соединение способно вызвать эндокринные нарушения в организме и привести к раку.

Также доктор просит внимательно относиться к средствам для выпрямления волос, которые содержат очень сильный канцероген — формальдегид. Базылев советует выпрямлять локоны не чаще восьми раз в месяц. Большому риску, напоминает врач, подвергают себя мастера салонов, работающие с такими составами на постоянной основе.

Ультрафиолетовая лампа для маникюра, как оказалось, тоже не безвредна. Ее лучи повышают риск появления рака кожи. Правда, чтобы заработать коварный недуг, необходимо ходить «на ноготочки» чаще 10-15 раз в месяц.