Бритни Спирс заявила в Инстаграм о выкидыше

Бритни Спирс рассказала, что перенесла выкидыш. Трагической новостью певица и ее бойфренд поделились с поклонниками, опубликовав заявление на странице Инстаграм. Несколько недель назад певица делилась радостной новостью с поклонниками – они с женихом, Сэмом Асгари, ожидали появления на свет первенца. Но на раннем сроке беременности случился выкидыш. Звезда благодарит всех за поддержку в непростой период.