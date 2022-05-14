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Бритни Спирс заявила в Инстаграм о выкидыше

Limon.ee
Бритни Спирс заявила в Инстаграм о выкидыше
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Бритни Спирс
Бритни Спирс Фото: Valerie Macon

Бритни и её бойфренд настроены продолжать работу над расширение семьи.

Бритни Спирс рассказала, что перенесла выкидыш. Трагической новостью певица и ее бойфренд поделились с поклонниками, опубликовав заявление на странице Инстаграм. Несколько недель назад певица делилась радостной новостью с поклонниками – они с женихом, Сэмом Асгари, ожидали появления на свет первенца. Но на раннем сроке беременности случился выкидыш. Звезда благодарит всех за поддержку в непростой период.

Они будут продолжать стараться зачать ребёнка.

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