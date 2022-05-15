Обнаженная Волочкова похвасталась постельным бельем, но перепутала дельфинов с акулами, пишет 5 канал.
ФОТО ⟩ «Плохие новости»: Обнаженная Волочкова похвасталась постельным бельем и опозорилась
Анастасия Волочкова, кажется, ничего не скрывает от интернет-пользователей. Поначалу она активно демонстрировала шпагаты, знакомила публику с многочисленными женихами. Теперь же она решила пустить фолловеров в свою постель. А также рассказать о своей тонкой душевной организации. Однако ожидаемой от пользователей реакции она все равно не добилась.
В социальной сети Волочкова похвасталась новым бельем, которое ей постелила на кровать помощница Лола.
«И я проснулась с ощущением, что спала в океане с акулками. А поскольку эмоции после спектакля всегда повышены, то этот сон был как наяву. Этих акул по жизни хватает», — подписала балерина, на котором запечатлена обнаженной под одеялом.
Особо внимательные фолловеры заметили, что на постельном белье запечатлены дельфины, а не акулы. Шуток Волочковой избежать не удалось.
- «А где акулы??? Я их не вижу!»;
- «Настя, плохие новости, на постельном белье дельфины, а не акулы»;
- «Очередная игра: найди акулу среди дельфинов», — написали фанаты.
Другие же не заметили рисунок. Они обратили внимание на материал постельного белья.
- «Как же это выглядит дешево! Ни вкуса, ни стиля»;
- «Какая рыночная безвкусица!»;
- «Дельфины давно из моды вышли», — возмутились интернет-пользователи.
Впрочем, мнение окружающих Волочкову вовсе не интересует. Главное — она выспалась и проснулась в хорошем настроении. А дельфины на постельном белье были или акулы — это уже совсем не имеет никакого значения для нее.