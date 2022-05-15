ФОТО ⟩ «Плохие новости»: Обнаженная Волочкова похвасталась постельным бельем и опозорилась

Анастасия Волочкова, кажется, ничего не скрывает от интернет-пользователей. Поначалу она активно демонстрировала шпагаты, знакомила публику с многочисленными женихами. Теперь же она решила пустить фолловеров в свою постель. А также рассказать о своей тонкой душевной организации. Однако ожидаемой от пользователей реакции она все равно не добилась.

В социальной сети Волочкова похвасталась новым бельем, которое ей постелила на кровать помощница Лола.

«И я проснулась с ощущением, что спала в океане с акулками. А поскольку эмоции после спектакля всегда повышены, то этот сон был как наяву. Этих акул по жизни хватает», — подписала балерина, на котором запечатлена обнаженной под одеялом.

Особо внимательные фолловеры заметили, что на постельном белье запечатлены дельфины, а не акулы. Шуток Волочковой избежать не удалось.

«А где акулы??? Я их не вижу!»;

«Настя, плохие новости, на постельном белье дельфины, а не акулы»;

«Очередная игра: найди акулу среди дельфинов», — написали фанаты.

Другие же не заметили рисунок. Они обратили внимание на материал постельного белья.

«Как же это выглядит дешево! Ни вкуса, ни стиля»;

«Какая рыночная безвкусица!»;

«Дельфины давно из моды вышли», — возмутились интернет-пользователи.