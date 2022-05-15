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ФОТО ⟩ «Плохие новости»: Обнаженная Волочкова похвасталась постельным бельем и опозорилась

Limon.ee
«Плохие новости»: Обнаженная Волочкова похвасталась постельным бельем и опозорилась
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Обнаженная Волочкова похвасталась постельным бельем, но перепутала дельфинов с акулами, пишет 5 канал.

Анастасия Волочкова, кажется, ничего не скрывает от интернет-пользователей. Поначалу она активно демонстрировала шпагаты, знакомила публику с многочисленными женихами. Теперь же она решила пустить фолловеров в свою постель. А также рассказать о своей тонкой душевной организации. Однако ожидаемой от пользователей реакции она все равно не добилась.

В социальной сети Волочкова похвасталась новым бельем, которое ей постелила на кровать помощница Лола.

«И я проснулась с ощущением, что спала в океане с акулками. А поскольку эмоции после спектакля всегда повышены, то этот сон был как наяву. Этих акул по жизни хватает», — подписала балерина, на котором запечатлена обнаженной под одеялом.

Особо внимательные фолловеры заметили, что на постельном белье запечатлены дельфины, а не акулы. Шуток Волочковой избежать не удалось.

  • «А где акулы??? Я их не вижу!»;
  • «Настя, плохие новости, на постельном белье дельфины, а не акулы»;
  • «Очередная игра: найди акулу среди дельфинов», — написали фанаты.

Другие же не заметили рисунок. Они обратили внимание на материал постельного белья.

  • «Как же это выглядит дешево! Ни вкуса, ни стиля»;
  • «Какая рыночная безвкусица!»;
  • «Дельфины давно из моды вышли», — возмутились интернет-пользователи.

Впрочем, мнение окружающих Волочкову вовсе не интересует. Главное — она выспалась и проснулась в хорошем настроении. А дельфины на постельном белье были или акулы — это уже совсем не имеет никакого значения для нее.

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