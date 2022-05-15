Маргарита Симоньян назвала Ларису Долину и Дмитрия Дюжева звездами «здорового человека» после поездки в ЛНР и ДНР, сообщает 5 канал.
Симоньян назвала имена артистов, которых считает «звездами здорового человека»
Пока многие артисты бежали из РФ, другие продолжают поддерживать военные действия по отношению к Украине, "поддерживая" жителей ДНР и ЛНР. Недавно они приехали в республики, где выступили с концертами.
Несколько дней назад ДНР и ЛНР отметили День Независимости от киевского режима. Поздравить жителей республик в этот день решил не только Владимир Путин, но и многие знаменитости - они приняли участие в концерте, посвященному памятным событиям.
Журналистка Маргарита Симоньян приехавших в Донецк звезд отечественного шоу-бизнеса назвала звездами «здорового человека».
«Решила завести новую рубрику. Звезды здорового человека», — подписала она ролик, на котором Лариса Долина и Дмитрий Дюжев возлагают цветы к памятнику «Жертвам фашизма» в Донецке.
К слову, помимо Долиной и Дюжева на концертах в ДНР и ЛНР выступили Анастасия Макеева, Григорий Лепс, Зара, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Виктор Добронравов, Родион Газманов и многие другие.
Ну, что ж... Теперь составлять санкционные списки станет гораздо проще.