Владимир Матецкий рассказал, кто сталкивал лбами Ротару и Пугачеву

«Пол Маккартни и Мик Джаггер до сих пор играют в эту игру. Что это, как не подтрунивание друг над другом? Элемент соперничества был и есть даже среди этих двух совершенно разных музыкантов, у которых две разные судьбы, разные карьеры. Почти как у Пугачевой и Ротару», — напомнил композитор.