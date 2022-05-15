Владимир Матецкий рассказал, кто сталкивал лбами Ротару и Пугачеву
Композитор Владимир Матецкий в день своего 70-летия раскрыл правду о взаимоотношениях Аллы Пугачевой и Софии Ротару. По его словам, соперничество, о котором на протяжении многих десятилетий ходили слухи, даже если и было в действительности, то лишь умозрительным.
«Думаю, если и было соперничество между этими совершенно разными артистками, то оно было в большей степени умозрительным. Но очень выгодным и нужным людям вокруг, в первую очередь журналистам», — заявил Матецкий.
Матецкий добавил, что мнимое соперничество придумали не только между Пугачевой и Ротару, но и между многими популярными западными артистами. В частности, между Полом Маккартни и Миком Джаггером.
«Пол Маккартни и Мик Джаггер до сих пор играют в эту игру. Что это, как не подтрунивание друг над другом? Элемент соперничества был и есть даже среди этих двух совершенно разных музыкантов, у которых две разные судьбы, разные карьеры. Почти как у Пугачевой и Ротару», — напомнил композитор.
Однако, как отмечал в интервью dni.ru концертный директор Ротару Сергей Лавров, некое противостояние все же было. Порой даже приходилось составлять график гастролей так, чтобы две певицы не пересекались в одном городе.
«Как бы ни говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом», — признавался Лавров.