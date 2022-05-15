Ксению Собчак могут признать иностранным агентом, сообщил известный общественник Александр Ионов, пишет "Рамблер".
Собчак проверяют «на предмет иностранного финансирования»
Собчак проверяют «на предмет иностранного финансирования»
Как заявил Ионов, созданный им «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» «начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования». Также, по его словам, «проверят» и редакцию ее авторской программы «Осторожно новости».
«Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом», – констатировал Ионов.
Сама журналистка прокомментировала эти новости в своем Телеграм-канале так:
В деле об «иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется».
Ключевые слова