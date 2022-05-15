Собчак проверяют «на предмет иностранного финансирования»

Как заявил Ионов, созданный им «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» «начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования». Также, по его словам, «проверят» и редакцию ее авторской программы «Осторожно новости».

«Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом», – констатировал Ионов.

Сама журналистка прокомментировала эти новости в своем Телеграм-канале так: