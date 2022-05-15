С верандой и окнами в пол: Агата Муцениеце купила загородный дом своей мечты

В браке с Павлом Прилучным она жила в особняке площадью более 400 квадратных метров в Подмосковном поселке. Но после развода Агата с сыном Тимофеем и дочерью Мией переехала в московскую квартиру.

Агата несколько лет откладывала деньги и вот, наконец, приобрела недвижимость – дом оценивается примерно в 300 000 евро.

«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо Вам, дорогой зритель! Благодаря вашей любви я верю в себя, работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой», - написала она в микроблоге.

Судя по фотографии, в новом доме и на участке еще много придется сделать, но главное – есть стены и крыша над головой. В Телеграм-канале звезда призвала поклонников порадоваться вместе с ней.

«Прекрасная новость! Новый домик».