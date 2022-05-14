Не стала молчать! Участницу из Украины вырезали из эфиров российского шоу «Холостяк»

Украинка Элина Крупская стала одной из претенденток на сердце Холостяка в девятом сезоне российского реалити-шоу. Однако понаблюдать за жизнью девушки на проекте зрители так и не смогли – Элину вырезали из эфиров.

Как оказалось, главная причина в том, что она украинка и поддерживает родную страну в войне с Россией. Такая позиция девушки совсем не понравилась редакторам шоу, и они вырезали кадры с Крупской из программы.

Об этом Элина рассказала под одним из постов в Instagram, отвечая на многочисленные вопросы поклонников.

Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и убираю флаг с аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль,

– написала Крупская.