На российском телевидении продолжаются «запреты». И если раньше музыкальные каналы составили «черный список» звезд, поддержавших Украину, то позже вырезать из эфира стали и участниц «Холостяка», пишет Сегодня.
Не стала молчать! Участницу из Украины вырезали из эфиров российского шоу «Холостяк»
Украинка Элина Крупская стала одной из претенденток на сердце Холостяка в девятом сезоне российского реалити-шоу. Однако понаблюдать за жизнью девушки на проекте зрители так и не смогли – Элину вырезали из эфиров.
Как оказалось, главная причина в том, что она украинка и поддерживает родную страну в войне с Россией. Такая позиция девушки совсем не понравилась редакторам шоу, и они вырезали кадры с Крупской из программы.
Об этом Элина рассказала под одним из постов в Instagram, отвечая на многочисленные вопросы поклонников.
Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и убираю флаг с аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль,
– написала Крупская.
Как известно, что в этом сезоне российского шоу холостяков двое – казахский блогер Димаш Адилет и бизнесмен Александр Гранков.