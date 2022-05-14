Сб, 14.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Не стала молчать! Участницу из Украины вырезали из эфиров российского шоу «Холостяк»

Limon.ee
Не стала молчать! Участницу из Украины вырезали из эфиров российского шоу «Холостяк»
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Элина Крупская.
Элина Крупская. Фото: Скриншот с Instagram

На российском телевидении продолжаются «запреты». И если раньше музыкальные каналы составили «черный список» звезд, поддержавших Украину, то позже вырезать из эфира стали и участниц «Холостяка», пишет Сегодня.

Украинка Элина Крупская стала одной из претенденток на сердце Холостяка в девятом сезоне российского реалити-шоу. Однако понаблюдать за жизнью девушки на проекте зрители так и не смогли – Элину вырезали из эфиров.

Как оказалось, главная причина в том, что она украинка и поддерживает родную страну в войне с Россией. Такая позиция девушки совсем не понравилась редакторам шоу, и они вырезали кадры с Крупской из программы.

Об этом Элина рассказала под одним из постов в Instagram, отвечая на многочисленные вопросы поклонников.

Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и убираю флаг с аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль,

– написала Крупская.

Как известно, что в этом сезоне российского шоу холостяков двое – казахский блогер Димаш Адилет и бизнесмен Александр Гранков.

Ключевые слова
Наверх