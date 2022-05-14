Stefan о финале Евровидения-2022: отдам больше эмоций, энергии и радости

Финал 66-о конкурса песни Евровидение привлечет внимание миллионов людей вечером 14 мая. Во время шоу мы услышим песни представителей 25 стран, а песня Стефана Hope прозвучит последней в финале.

После того, как Стефан прошел в финал конкурса, он сказал Elu24, что никаких серьезных изменений в субботнем шоу не планируется. «Мы не можем ничего сильно менять. Я просто отдам больше эмоций, энергии, радости и, конечно же, буду наслаждаться этими моментами», — подтвердил Стефан.

По словам певца, в этом году все песни на очень хорошем уровне. «В этом году все очень сильны и заслуживают победы».

«Важно показать себя с лучшей стороны и наслаждаться моментами», — заключил Стефан.

Финал Евровидения-2022 начентся в 22:00 по эстонскому времени.

Под 12-м номером на сцену выйдет фаворит конкурса - Украина, 22-м исполнителем станет Сэм Райдер из Великобритании, занимающий второе место в букмекерских конторах, а 20-м - шведская артистка Корнелия Якобс, которой прочат 3-е место.