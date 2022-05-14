Представитель Эстонии Стефан вышел в финал Евровидения в этом году. После того, как стало известно, что он получил место в финале, Стефан признал, что все песни на конкурсе сильны и заслуживают победы в этом году.
Stefan о финале Евровидения-2022: отдам больше эмоций, энергии и радости
Финал 66-о конкурса песни Евровидение привлечет внимание миллионов людей вечером 14 мая. Во время шоу мы услышим песни представителей 25 стран, а песня Стефана Hope прозвучит последней в финале.
После того, как Стефан прошел в финал конкурса, он сказал Elu24, что никаких серьезных изменений в субботнем шоу не планируется. «Мы не можем ничего сильно менять. Я просто отдам больше эмоций, энергии, радости и, конечно же, буду наслаждаться этими моментами», — подтвердил Стефан.
По словам певца, в этом году все песни на очень хорошем уровне. «В этом году все очень сильны и заслуживают победы».
«Важно показать себя с лучшей стороны и наслаждаться моментами», — заключил Стефан.
Финал Евровидения-2022 начентся в 22:00 по эстонскому времени.
Под 12-м номером на сцену выйдет фаворит конкурса - Украина, 22-м исполнителем станет Сэм Райдер из Великобритании, занимающий второе место в букмекерских конторах, а 20-м - шведская артистка Корнелия Якобс, которой прочат 3-е место.
В финале мы также услышим итальянскую рок-группу Måneskin, которая в 2021 году пробралась в сердца многих жителей Европы с песней "Zitti E Buoni" и победила на Евровидении.