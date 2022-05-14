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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, какая веселая ностальгическая вечеринка в стиле 90-х прошла в Тарту

Limon.ee
Смотри, какая веселая ностальгическая вечеринка в стиле 90-х прошла в Тарту
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90ndate megapidu Atlantises
90ndate megapidu Atlantises Фото: Sille Annuk

Вечером 13 мая в Тарту в Alexela Loomelava состоялась ностальгическая вечеринка в стиле 90-х, когда можно было насладиться нестареющими хитами Nancy, которые вот уже более 30 лет заводят танцполы.

13 мая в Тарту в Alexela Lavaelava вернулись 90-е, где проходила настоящая ностальгическая вечеринка с самыми горячими ретро-хитами, отобранными DJ Magnus Volari.

Смотрите в галерее, что было на вечеринке!

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