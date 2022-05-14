Вечером 13 мая в Тарту в Alexela Loomelava состоялась ностальгическая вечеринка в стиле 90-х, когда можно было насладиться нестареющими хитами Nancy, которые вот уже более 30 лет заводят танцполы.
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, какая веселая ностальгическая вечеринка в стиле 90-х прошла в Тарту
Смотри, какая веселая ностальгическая вечеринка в стиле 90-х прошла в Тарту
13 мая в Тарту в Alexela Lavaelava вернулись 90-е, где проходила настоящая ностальгическая вечеринка с самыми горячими ретро-хитами, отобранными DJ Magnus Volari.
Смотрите в галерее, что было на вечеринке!
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