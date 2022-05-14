Музыкант Койт Тооме и визажист Кайя Трийса идут по жизни рука об руку уже 15 лет.
ОТЛИЧНАЯ СЕМЬЯ! ⟩ Ретрофото: эстонский певец Койт Тооме с женой отмечают годовщину свадьбы
Ретрофото: эстонский певец Койт Тооме с женой отмечают годовщину свадьбы
В Instagram Кайя Трийса опубликовала милую фотографию, под которой сообщила, что в этом году исполнится 15 лет совместной жизни с Койтом.
Пара, которая долгое время была вместе, объявила о помолвке в Дубае в 2018 году. «Сейчас самое время!» — объявил музыкант в Instagram, поделившись фотографией, на которой Кайя Трийса позирует с роскошным обручальным кольцом.
У пары двое общих детей. В 2008 году родилась дочь Ребекка. Спустя восемь лет музыкант поделился радостной новостью: «Следующей весной нас будет четверо. В нашей семье появится еще один малыш».
В 2017 году у пары родился сын, которого назвали Ричардом.
Ключевые слова