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ОТЛИЧНАЯ СЕМЬЯ! ⟩ Ретрофото: эстонский певец Койт Тооме с женой отмечают годовщину свадьбы

Limon.ee
Ретрофото: эстонский певец Койт Тооме с женой отмечают годовщину свадьбы
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Кайя Трийса и Койт Тооме.
Кайя Трийса и Койт Тооме. Фото: Remo Tõnismäe

Музыкант Койт Тооме и визажист Кайя Трийса идут по жизни рука об руку уже 15 лет.

В Instagram Кайя Трийса опубликовала милую фотографию, под которой сообщила, что в этом году исполнится 15 лет совместной жизни с Койтом.

Пара, которая долгое время была вместе, объявила о помолвке в Дубае в 2018 году. «Сейчас самое время!» — объявил музыкант в Instagram, поделившись фотографией, на которой Кайя Трийса позирует с роскошным обручальным кольцом.

У пары двое общих детей. В 2008 году родилась дочь Ребекка. Спустя восемь лет музыкант поделился радостной новостью: «Следующей весной нас будет четверо. В нашей семье появится еще один малыш».

В 2017 году у пары родился сын, которого назвали Ричардом.

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