ВИДЕО ⟩ «Евровидение-2022»: порядок выступления и все 25 песен

12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Хип-хоп-группа Kalush Orchestra соединяет в себе народное звучание и современные мотивы. В аранжировках музыканты активно применяют различные народные инструменты.

Группа названа в честь украинского города Калуш, расположенного в предгорьях Карпат. Музыканты считают этот город своим талисманом, который вдохновляет их на использование в своих песнях различных фольклорных элементов и аутентичной украинской музыки. Дебют коллектива состоялся в 2019 году с песней "Не маринуй". В том же году Kalush Orchestra начала сотрудничество с американским хип-хоп-лейблом Def Jam, входящим в лейбл Universal Music Group. В 2001 году вышел их дебютный альбом HOTIN. На большой сцене "Евровидения" они исполнят песню Stefania, посвященную матери основателя группы Олега Псюка.

13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Молодой немецкий музыкант с американскими корнями совсем недавно начал свою музыкальную карьеру.

14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

Литву в этом году представляет 34-летняя джазовая певица Моника Лю (Monika Liu, наст. имя - Монике Любинайте). Моника занимается музыкой с пяти лет. Сначала это была скрипка, а постом вокал. После она изучала джазовую музыку и вокал в Клайпедском университете, затем училась в колледже Беркли в Бостоне, США, и на некоторое время переехала в Лондон, прежде чем вернуться в Литву.

Сейчас Моника активно работает на телевидении. Зрителям она знакома по телепроекту LRT Auksinis balsas ("Золотой голос"), а также была судьей на шоу "Голос Литвы" в 2020 году и "Певец в маске" в 2021 году.

В Турине Моника исполнит песню Sentimentai. Это будет первая с 2001 года песня на конкусе "Евровидение", которая прозвучит на литовском языке.

15. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade to black

Азейрбайджан на конкурсе "Евровидение" в 2022 году представит 23-летний Надир Рустамли. Надир Рустамли получил известность после победы в шоу The Voice — Səs Azərbaycan, где его наставником был победитель Евровидения - 2011 Эльдар Гасымов. "Я хочу продемонстрировать на этом конкурсе и свой вокал, и все возможности своего голоса, и национальность", - объяснил он свое желание участвовать. На конкурсе в Турине Надир исполнит балладу Fade To Black.

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Любопытный факт: певец Джереми Макизе является известным футболистом.

17. Греция: Аманда Тенфьорд – Die Together