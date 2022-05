ВИДЕО ⟩ «Евровидение-2022»: порядок выступления и все 25 песен

18. Исландия: Systur – Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

Больше всего зрители запомнили не песню Шелдона, а его внешний вид. Музыкальная карьеру Шелдон начал в 2016 году с участия в восьмом сезоне шоу талантов The X Factor Australia. В шоу он выступал в составе бойз-бэнда Time and Place. В 2018 году Шелдон участвовал в шоу The Voice in Australia и занял третье место в финале. Певец вернулся на шоу год спустя, но выбыл в полуфинале. В 2020 году Шелдон принял участие в шоу America’s Got Talent и выбыл в третьем четвертьфинале. Шелдон исполнит песню Not the Same.