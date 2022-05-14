12 мая в таллиннской Летной гавани состоялся торжественный прием. Смотри в галерее, кто пошел на вечеринку!
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, кто пришел отпраздновать день рождения Летной гавани в Таллинне!
Смотри, кто пришел отпраздновать день рождения Летной гавани в Таллинне!
В этом году филиалу Морского музея - Летной гавани, - исполняется 10 лет, и по этому случаю был устроен торжественный прием.
С приветственными словами выступили министр культуры Эстонской Республики Тийт Терик, заместитель мэра Таллинна в сфере культуры Каарел Оя и тогдашний министр культуры Рейн Ланг.
Музыкальные впечатления предлагали Элина Нечаева, Танель Падар, Эстонский военный оркестр, Reket.
Смотрите красочную галерею!