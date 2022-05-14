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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, кто пришел отпраздновать день рождения Летной гавани в Таллинне!

Limon.ee
Смотри, кто пришел отпраздновать день рождения Летной гавани в Таллинне!
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Летная гавань.
Летная гавань. Фото: Hendrik Osula ja Kalev Lilleorg.

12 мая в таллиннской Летной гавани состоялся торжественный прием. Смотри в галерее, кто пошел на вечеринку!

В этом году филиалу Морского музея - Летной гавани, - исполняется 10 лет, и по этому случаю был устроен торжественный прием.

С приветственными словами выступили министр культуры Эстонской Республики Тийт Терик, заместитель мэра Таллинна в сфере культуры Каарел Оя и тогдашний министр культуры Рейн Ланг.

Музыкальные впечатления предлагали Элина Нечаева, Танель Падар, Эстонский военный оркестр, Reket.

Смотрите красочную галерею!

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