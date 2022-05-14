Сб, 14.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Что будет, если Украина выиграет Евровидение-2022?

Трийн Роос Limon.ee
,
Что будет, если Украина выиграет Евровидение-2022?
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Kalush Orchestra представляет Украину на Евровидении 13 мая 2022 года в Турине, Италия.
Kalush Orchestra представляет Украину на Евровидении 13 мая 2022 года в Турине, Италия. Фото: Luca Bruno

Многие букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении. Но как терзаемая войной Украина сможет провести зрелищный певческий конкурс? Швеция уже предлагает свою помощь, пишет Elu24.

Если не получится организовать Евровидение в Украине в 2023 году, это можно сделать в Стокгольме, передает сайт That Eurovision Site

Многие поклонники Евровидения прочат победу Украине в этом году. Однако продолжающаяся российско-украинская война вызывает вопросы о том, сможет ли страна провести конкурс в следующем году, если представитель Украины, Kalush Orchestra, действительно выиграет финал сегодня, 14 мая.

10 мая мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр подтвердила, что связалась с посольством Украины и предложила Швецию как место проведения Евровидения-2023, если Украина не сможет сама организовать конкурс.

Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр
Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр Фото: JESPER ZERMAN, Scanpix

Киев и Стокгольм – города-побратимы

Украина имеет тесные связи со Стокгольмом, поэтому столица Швеции была бы хорошим местом для проведения Евровидения-2023. Песенный конкурс может быть проведен в спортивно-концертном зале Avicii Arena.

Представительница Украины Джамала выиграла Евровидение в Швеции в 2016 году с песней «1944».

По словам мэра Стокгольма, Швеция предлагает провести Евровидение, чтобы поддержать Украину. «Важно, чтобы другие страны предложили помощь истерзанной войной Украине».

Почему политик сделала такое заявление именно сейчас?

Йерльмюр объяснила, что не хочет, чтобы кто-то боялся голосовать за Украину из-за сложной там ситуации. У людей могут возникнуть сомнения относительно того, как Украина могла бы организовать конкурс.

«Я обратилась к послу Украины и озвучила свое предложение. У него хороший контакт с мэром Киева», — сказала Йерльмюр и добавила, что Украина может доверить Швеции организацию шоу, потому что у них есть недавний опыт.  

Ключевые слова
Наверх