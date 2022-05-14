Что будет, если Украина выиграет Евровидение-2022?

Если не получится организовать Евровидение в Украине в 2023 году, это можно сделать в Стокгольме, передает сайт That Eurovision Site.

Многие поклонники Евровидения прочат победу Украине в этом году. Однако продолжающаяся российско-украинская война вызывает вопросы о том, сможет ли страна провести конкурс в следующем году, если представитель Украины, Kalush Orchestra, действительно выиграет финал сегодня, 14 мая.

10 мая мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр подтвердила, что связалась с посольством Украины и предложила Швецию как место проведения Евровидения-2023, если Украина не сможет сама организовать конкурс.

Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр Фото: JESPER ZERMAN, Scanpix

Киев и Стокгольм – города-побратимы

Украина имеет тесные связи со Стокгольмом, поэтому столица Швеции была бы хорошим местом для проведения Евровидения-2023. Песенный конкурс может быть проведен в спортивно-концертном зале Avicii Arena.

Представительница Украины Джамала выиграла Евровидение в Швеции в 2016 году с песней «1944».

По словам мэра Стокгольма, Швеция предлагает провести Евровидение, чтобы поддержать Украину. «Важно, чтобы другие страны предложили помощь истерзанной войной Украине».

Почему политик сделала такое заявление именно сейчас?

Йерльмюр объяснила, что не хочет, чтобы кто-то боялся голосовать за Украину из-за сложной там ситуации. У людей могут возникнуть сомнения относительно того, как Украина могла бы организовать конкурс.