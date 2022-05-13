УПС ⟩ Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина

В него включены очень интересные личности, «женщины Путина» — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют «матерью детей» российского президента, а также его бывшая жена Людмила, которая во втором замужестве носит фамилию Очеретная.

Под санкции также угодили бабушка Алины Кабаевой — Анна Зацепелина и другие люди из его окружения (всего 12 человек). В пояснении к санкционному списку говорится, что Кабаева наказана как глава «Национальной Медиа Группы», в которую входят ведущие пропагандистские СМИ РФ, в том числе Первый телеканал.